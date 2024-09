Sinner lancia l’allarme: “C’è un lato oscuro”

Jannik Sinner, le sue ultime dichiarazioni non lasciano spazio a dubbi: “C’è un lato oscuro”

L’obiettivo di Jannik Sinner è quello di far cambiare idea ad una “piccola” parte di tifosi. Gli stessi che, a distanza di qualche settimana, non gli hanno ancora perdonato il fatto di non essere volato a Parigi a rappresentare il nostro Paese per le Olimpiadi. Solo una tonsillite ha messo ko il numero uno al mondo altoatesino che, però, si è rifatto alla grande con la vittoria dell’Atp in quel di Cincinnati.

Lo stesso azzurro, però, fa parlare di sé soprattutto per le sue dichiarazioni fuori dal terreno di gioco. Parole mai dette al caso. Il mondo del tennis è letteralmente sconvolto per le dichiarazioni rilasciate da Carolina Garcia. La tennista francese, dopo l’eliminazione all’US Open, ha detto di essere stata presa di mira dai soliti “leoni da tastiera” ed odiatori del web che le hanno puntato il dito contro.

Addirittura a tal punto da minacciarla di morte, insultarla ed odiarla solo per una sconfitta. Sul tema dell’utilizzo dei social network Sinner ha voluto esprimere, ancora una volta, il suo pensiero.

Sinner non ha dubbi: “I social network hanno un lato oscuro”

In più di una occasione il numero uno al mondo ha ammesso di non essere affatto un amante dei social. Anzi, non gli piacciono affatto. “Non è lì la verità. Preferisco vivere senza social” aveva ribadito in una intervista di qualche mese fa. Adesso, però, con l’ennesimo allarme lanciato dalla sua collega ha voluto esprimere nuovamente il proprio pensiero.

Insomma, un vero e proprio avvertimento alle nuove generazioni ed a tutti coloro che utilizzano questi strumenti per sfogare la loro rabbia contro personaggi famosi, atleti e molti altri che fino ad ora non avevano mai visto in vita loro. “È chiaro che c’è un lato buono dei social, ma anche un lato oscuro” ci tiene a precisare il tennista a margine degli US Open alla stampa.

Sempre Sinner ha affermato di voler trascorrere quanto meno tempo possibile sui social ed, in particolar modo, al cellulare. Anche perché, il più delle volte, è il suo staff a prendersi cura dei suoi account social. A dir poco impossibile, infatti, trovare immagini o post su Instagram che lo vedono insieme alla sua fidanzata, Anna Kalinskaya.

“La cosa importate è quella di avere una famiglia che ti conosca bene e che ti mostri i veri valori di cui hai bisogno” aggiunge l’altoatesino che consiglia a tutti gli atleti (e non solo) di avere accanto persone che vogliono solo il loro bene e che possano apprezzarli per quello che sono.