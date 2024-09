Ultim’ora Ferrari, la decisione è definitiva: rottura totale e addio a fine anno

In casa Ferrari, c’è una rottura definitiva che si concretizzerà a fine anno: siamo all’addio, non si torna più indietro

Ancora una volta, una stagione decisamente altalenante per la Ferrari, anche se rispetto allo scorso anno c’è stato qualche progresso. Una prima fase, per la verità, molto incoraggiante, quindi un calo e adesso il tentativo di riprendersi per la parte finale dell’annata, cercando di raccogliere i migliori risultati possibili.

A cavallo della sosta estiva, sono arrivati due terzi posti con Leclerc, sebbene in situazioni che non sembravano favorevolissime, in Belgio e in Olanda. La Ferrari è lì, tiene botta, spera di tornare competitiva per la vittoria. Magari già a Monza, il Gp di casa nel quale c’è sempre grande entusiasmo, per regalare una soddisfazione ai tantissimi tifosi del Cavallino rampante accorsi sul circuito brianzolo.

Del resto, colpi di scena a vario titolo non sono mancati in questa stagione, che non sta mettendo in evidenza il solito dominio Red Bull. Verstappen ha vinto sette gare su 15 e ha un buon margine in classifica, è vero, ma in questa fase della stagione pare decisamente più attaccabile. La Red Bull non vince da 5 GP e in questo momento pare la McLaren la vettura più performante. Ma la Ferrari, poco distante in classifica costruttori (34 punti di ritardo dalla McLaren e 64 dalla Red Bull), può provare a dire ancora la sua.

Il tutto, in attesa di un 2025 che sarà segnato dall’attesissimo arrivo di Lewis Hamilton e da ulteriori novità sulla vettura, per proiettarsi verso il 2026 e il cambio di regolamenti che potrebbe agevolare la scuderia di Maranello. Ma sarà anche il momento, a fine stagione, di addii pesanti.

Ferrari, addio allo sponsor Santander a fine 2024

Nel weekend monzese, viene sancito l’addio al main sponsor Santander. Non sarà infatti rinnovata la partnership che aveva luogo dal 2022, dopo una precedente esperienza tra il 2010 e il 2017.

Si arriverà dunque alla naturale scadenza del contratto, in un clima comunque apparentemente disteso tra le parti, come testimoniano le rispettive dichiarazioni. Il Chief Racing Revenue Officer della Ferrari, Lorenzo Giorgetti, ha parlato di “ruolo importante di Santander nei risultati conseguiti negli ultimi tre anni“. Invece Juan Manuel Cendoya, global head of Communications, Corporate Marketing and Research of Santander, ha commentato in questo modo: “Siamo estremamente grati alla Ferrari per una partnership che ha coinvolto i clienti e rafforzato il nostro marchio”.