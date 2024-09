Verstappen gela tutti: annuncio sul ritiro

Max Verstappen, leader del mondiale di Formula 1 con la Red Bull, ha sorpreso tutti i tifosi con un annuncio che nessuno si aspettava

Un mondiale, quello attualmente in corso in Formula 1, che si sta presentando più complicato del previsto per Max Verstappen. Il cannibale olandese, tra i piloti più forti degli ultimi dieci anni, sta avendo qualche difficoltà di troppo rispetto all’inizio della stagione 2024, per differenti motivi.

Il pilota e leader della Red Bull è sempre saldo in testa alla classifica piloti, ma negli ultimi gran premi disputati, anche prima della sosta estiva di agosto, Verstappen ha tentennato. Il classe ’97 ha risentito principalmente del calo di rendimento della scuderia anglo-austriaca, ma soprattutto del ritorno di fiamma della McLaren, che si è fatta sotto con novità ingegneristiche inaspettate.

Il Gran Premio d Monza, che si disputa oggi, dovrà essere un banco di prova enorme per Verstappen, il quale dovrà dimostrare di non aver perso lo smalto e la leadership che tutti gli appassionati e gli addetti ai lavori apprezzano. Ma intanto l’olandese ha voluto sfogarsi un po’, rilasciando una lunga intervista riportata da ‘Formula Passion’ a margine del weekend in Italia.

La previsione sul futuro di Max Verstappen: “Non correrò più…”

Oltre a parlare del mondiale di Formula 1 che si sta svolgendo tra alti e bassi, ma anche della difficoltà attuale per la Red Bull di vincere una gara rispetto ai mesi scorsi, Max Verstappen ha affrontato anche un argomento delicato. Ovvero quello relativo al suo futuro professionale ed al proseguo di carriera.

C’è chi ipotizza che l’olandese possa addirittura lasciare le corse a fine 2028, quando scadrà il suo ricco contratto con la Red Bull. Le parole rilasciate dal leader della classifica piloti non sembrano così lontane da questa idea: “Potrei correre fino a 40 anni, ma avrei speso metà della mia vita a correre invece che vivere. Voglio scoprire il mondo e fare altre cose. La Formula 1 non è tutto: è una parte importante della mia vita, ma a un certo punto ne avrò abbastanza. Non dipende da quanto si vinca o quanto si guadagni. Semplicemente vorrò continuare a correre, magari in endurance, ma rilassarmi anche un po’”.

Dunque Verstappen mette le cose in chiaro: non prenderà a riferimento Fernando Alonso o altri piloti del passato che non riescono ad abbandonare le corse, restando nell’abitacolo fino ed oltre i 40 anni di età. Il progetto sportivo e di vita del 27enne è completamente diverso, ovvero godersi altre gioie e lasciare quando mancheranno i primi stimoli.