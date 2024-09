Sempre più vicino un ribaltone in panchina, in Serie C.

Nelle scorse ore vi abbiamo anticipato che il Trapani sta ragionando sulla posizione di Torrisi in panchina, tanto che è in atto una riflessione sul suo possibile sostituto.

Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, è ora in arrivo l’esonero di Torrisi. Ora Massimo Oddo avanza sempre più per la sostituzione.