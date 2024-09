Subito un possibile ribaltone in panchina: secondo quanto raccolto da Alfredo Pedullà oggi è previsto vertice con Tesser, in casa del Trapani.

I siciliani hanno al momento un solo punto in classifica: dopo il pareggio ottenuto all’esprdio contro il Foggia in trasferta (2-2) ieri è arrivata la pesante sconfitta per 3 a 0 contro il Picerno.