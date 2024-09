Napoli, Osimhen pronto a lasciare l’Italia

Si sta per scrivere la parola fine sul caso dell’Estate quello che porta il nome di Victor Osimhen. Il Nigeriano ha fatto parlare di lui per tutta l’estate e non solo, ha visto sfumare una dopo l’altra PSG, Chelsea, ha rifiutato l’Al-Ahli ed è rimasto di proprietà del Napoli ma fuori rosa ed ora è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, in Turchia questa volta, con il Galatasary.

Napoli, Osimhen direzione Galatasaray

Il club turco dopo l’infortunio di Icardi si è fatto avanti; Osimhen così potrà mettersi alle spalle un’estate complicata. La formula della trattativa è quella del prestito secco senza diritto con il nigeriano che prolungherà di un anno il suo contratto con il Napoli e il Galatasary pagherà l’intero ingaggio dell’attaccante, ovvero circa 11 milioni di euro.

Il tutto confermato anche dal DS nel Napoli Giovanni Manna che, in una recente intervista rilasciata ai canali turchi ha dichiarato ‘’è tutto vero’’. Il Napoli ha già pronunciato il suo ‘’si’’, per Osimhen non ci sono altre scelte, il nigeriano non vuole rimanere fermo e vuole giocare, certo non è la Premier e non giocherà la Champions, suo sogno da sempre, ma dopo Icardi, Dzeko, Mertens ed Immobile il campionato turco si assicura un’altra stella della nostra serie A.

Kristel Talamonti