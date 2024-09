Zanardi ‘supereroe’: impossibile non piangere

Impossibile trattenere le lacrime pensando al ‘supereroe’ Alex Zanardi: ecco la foto che ha commosso i suoi tifosi

Nell’immaginario collettivo, sempre più nutrito del cinema a stelle e strisce, i supereroi hanno poteri straordinari, abilità che noi comuni mortali possiamo solo giustappunto immaginare: a titolo d’esempio, forza sovrumana, velocità superluminale (più di quella luce), elasticità infinita e capacità di volare.

Nella vita di tutti i giorni i supereroi sono sì speciali ma solo perché riescono ad andare oltre i loro limiti fisici e le loro problematiche. Sì, avete capito bene, i veri supereroi sono quei meravigliosi e commoventi atleti che in questi giorni si cimentano nelle varie discipline presenti nel programma delle Paralimpiadi di Parigi 2024 facendoci emozionare per le loro imprese.

Eroi in carne e ossa, e non virtuali come quelli che siamo soliti ammirare sul grande schermo, che dimostrano che i veri limiti sono solo nelle nostre teste e che nulla è impossibile quando si è fortemente determinati a raggiungere un obiettivo. Ebbene, in tal senso il ‘supereroe’ per eccellenza è il mitico Alex Zanardi: impossibile trattenere le lacrime quando si pensa al coraggio leonino e alla ferrea risolutezza con cui si è rialzato ogni volta che la la vita lo ha messo in ginocchio.

Paralimpiadi Parigi 2024, il pensiero corre ad Alex Zanardi

In questi giorni atleti con svariate disabilità si danno battaglia in piscina, in pista, sul tatami, sul parquet, ecc. per mettersi a collo una medaglia olimpica. Uno spettacolo agonistico che nulla ha da invidiare a quello offerto pochi giorni orsono da atleti normodotati.

Tecnica, tenacia, coraggio e fair play sono gli ingredienti principali di ogni match di qualsiasi disciplina che trova spazio nel programma delle Paralimpiadi di Parigi 2024. Ecco perché il pensiero non può non correre veloce ad Alex Zanardi che è il simbolo nonché il volto più conosciuto e amato dello sport paralimpico nostrano.

“Con le Paralimpiadi in corso questa settimana penso al Supereroe Alex Zanardi e alla famiglia Zanardi“, ha postato su ‘X’ l’utente Matt Archuleta a corredo di uno scatto che immortala l’ex campione di Formula 1 raggiante, con il pungo stretto e la medaglia d’oro al collo.

With the Paralympics going on this week. Thinking about Superhero Alex Zanardi and the Zanardi family 🙏 pic.twitter.com/Go7Efslloj — Matt Archuleta (@indy44) August 30, 2024



Infatti, nel suo prestigioso palmarés Alex Zanardi vanta, oltre ai titoli Cart, nel 1997 e 1998, e a quello nel campionato italiano superturismo nel 2005, quattro medaglie d’oro olimpiche nel paraciclismo tra Londra 2012 e Rio 2016 e 12 titoli ai campionati mondiali su strada.

Impossibile, dunque, non pensare allo sfortunato ex driver bolognese che avrebbe mulinato la sua handbike per le strade della capitale transalpina se non fosse stato per quel maledetto incidente del 19 giugno del 2020. Comunque, assente alle Paralimpiadi di Parigi 2024 ma sempre presente nel cuore e nel ricordo dei suoi tifosi e di tutti gli appassionati di sport.