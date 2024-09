ESCLUSIVA SI Pedullà: “Lazio, retroscena Tavares: clamoroso tentativo respinto del Galatasaray”

Nuno Tavares è stata un’operazione importante della Lazio, chiusa circa un paio di mesi fa come anticipato da Alfredo Pedullà in prestito con obbligo di riscatto. Contro il Milan il classe 2000 ha messo in mostra tutta la sua qualità dopo un precampionato rallentato da un infortunio.

Spunta ora un retroscena raccontato dallo stesso Alfredo Pedulla: “Il clamoroso retroscena è che il Galatasaray ci ha provato nei giorni scorsi, avrebbe fatto una proposta alla Lazio pur di portare il terzino in Turchia. Ma la Lazio mai avrebbe dato il via libera dopo aver chiuso l’operazione con l’Arsenal appena un paio di mesi prima. E i fatti recenti dicono che Tavares può essere uno dei protagonisti della stagione”.