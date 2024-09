Il Main Event EPT di Barcellona compie vent’anni, l’Italia festeggia con 46 giocatori già al Day2

Mentre l’Estrellas Main Event di Barcellona si apprestava a regalare agli appassionati un final day davvero emozionante, due giorni fa ha preso il via l’appuntamento più importante della tappa spagnola. Parliamo ovviamente dell’EPT Main Event: un torneo storico, non solo perché si gioca interrottamente da 20 anni (salvo il biennio di lockdown per Covid), ma anche perché ha dato il via all’intero tour di poker europeo. Il 14 settembre 2004, data di esordio dell’EPT, è andato in scena proprio il Main Event catalano. Il suo percorso è caratterizzato da una crescita quasi costante, solo nel 2009 e nel 2017 il numero dei partecipanti ha registrato un calo. E poi, a dargli ulteriore lustro, ci sono i nomi di alcuni grandi giocatori che lo hanno vinto. John Juanda su tutti (campione EPT nel 2015) e Mikalai Pobal che ha poi fatto il bis di Main Event a Praga nel 2019. Ecco lo storico dell’EPT ME di Barcellona: 2004: 229 players, €229,000 prize pool, Alexander Stevic (Sweden) per €80.000

2005: 327 players, €1,300,000 prize pool, Jan Boubli (France) per €416.000

2006: 480 players, €2,304,000 prize pool, Bjorn-Erik Glenne (Norway) per €691.000

2007: 543 players, €4,181,100 prize pool, Sander Lyloff (Denmark) per €1,170,700

2008: 619 players, €4,952,000 prize pool, Sebastian Ruthenberg (Germany) per €1.361.000

2009: 479 players, €3,832,000 prize pool, Carter Phillips (USA) per €850.000

2010: 758 players, €3,790,000 prize pool, Kent Lundmark (Sweden) per €825.000

2011: 811 players, €4,055,000 prize pool, Martin Schleich (Germany) per €850.000

2012: 1,082 players, €5,247,700 prize pool, Mikalai Pobal (Belarus) per €1.007.550

2013: 1,234 players, €5,984,900 prize pool, Tom Middleton (UK) per €942.000

2014: 1,496 players, €7,255,600 prize pool, Andre Lettau (Germany) per €794.058

2015: 1,694 players, €8,215,900 prize pool, John Juanda (Indonesia) per €1.022.593

2016: 1,785 players, €8,657,250 prize pool, Sebastian Malec (Poland) per €1.122.800

2017: 1,682 players, €8,157,700 prize pool, Sebastian Sorensson (Sweden) per €987.043

2018: 1,931 entries, €9,365,350 prize pool, Piotr Nurzynski (Poland) per €1.037.109

2019: 1,988 entries, €9,641,800 prize pool, Simon Brandstrom (Sweden) per €1.290.166

2022: 2,294 entries, €11,125,900 prize pool, Giuliano Bendinelli (Italy) per €1.491.133

2023: 2,120 entries, €10,282,000 prize pool, Simon Wiciak (France) per €1.134.375 L’edizione 2024 del torneo ha acceso i motori con i Day1 A e B, cioè i due flight di qualificazione. Il totale delle entries ha raggiunto quota 1.890: un risultato un po’ inferiore a quelli delle ultime 4 annate ma, con le iscrizioni ancora aperte al Day2 (in programma oggi), i numeri ottenuti nel 2018 e 2019 dovrebbe essere ancora superabili. Ricordiamo che all’EPT Main Event si partecipa con un buy-in di 5.300 euro. LEGGI TUTTO L’ARTICOLO SU WWW.POKERSTARSNEWS.IT