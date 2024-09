Milan, depositato la lista Champions: out Luka Jovic

Il Milan ha depositato all’UEFA la lista dei giocatori che disputeranno la prima fase della Uefa Champions League. Una clamorosa esclusione in attacco per Fonseca ovvero quella di Luka Jovic. Non inseriti nelle liste anche Alex Jimenez e Silvano Vos.

Ecco tutti i giocatori inseriti in Lista A e Lista B:

LISTA A

2 Davide Calabria

4 Ismael Bennacer

7 Alvaro Morata

8 Rubén Loftus-Cheek

10 Rafael Leao

11 Christian Pulisic

14 Tijjani Reijnders

16 Mike Maignan

17 Noah Okafor

19 Theo Hernandez

21 Samuel Chukwueze

22 Emerson Royal

23 Fikayo Tomori

24 Alessandro Florenzi

28 Malick Thiaw

29 Youssouf Fofana

31 Strahinja Pavlovic

42 Filippo Terracciano

46 Matteo Gabbia

57 Marco Sportiello

80 Yunus Musah

90 Tammy Abraham

LISTA B

Adam Bakoune, Davide Bartesaghi, Andrea Bozzolan, Francesco Camarda, Andrei Coubis, Hugo Cuenca, Victor Eletu, Mattia Liberali, Vittorio Magni, Mattia Malaspina, Lapo Nava, Dorian Paloschi, Diego Sia, Dariusz Stalmach, Lorenzo Torriani, Chaka Traoré, Kevin Zeroli.