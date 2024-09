Novak Djokovic, il gesto è da brividi: non è passato inosservato

Novak Djokovic, gesto da brividi per il campione olimpico dopo l’immediata eliminazione al terzo turno dello Us Open

Lo US Open 2024, per Novak Djokovic, si è concluso nella giornata di sabato 31 agosto quando è uscito sconfitto dal match di terzo turno contro Alexei Popyrin. Una sconfitta a sorpresa (dopo quella di Carlos Alcaraz) per il campione olimpico di Parigi che, sebbene non al meglio della condizione, poteva certamente ambire alla seconda settimana.

A quanto pare, però, il nativo di Belgrado sembra aver smaltito presto la delusione di essere uscito prematuramente dalla competizione che si sta disputando in quel di New York. Nelle ultime ore, infatti, non si sta parlando d’altro se non del suo gesto che ha reso, ancora una volta, orgoglioso il suo popolo serbo.

Un amore, quello tra Djokovic e la sua Serbia, immarcescibile. Il 37enne non ha alcuna intenzione di ritirarsi dalle competizioni internazionali e lo ha confermato nuovamente, rispondendo alla convocazione della Serbia impegnata in un delicato spareggio in Coppa Davis contro la Grecia di Stefanos Tsitsipas per la permanenza nel World Group.

Djokovic dimentica l’US Open, ecco quando torna in campo

Manca sempre meno al grande appuntamento (14-15 settembre) alla Aleksandr Nikolic Arena di Belgrado. Chi passa il turno andrà direttamente alle fasi finali della competizione. Chi perderà, invece, verrà retrocesso nel “World Group I”. Non poteva dire di “no” alla convocazione (la 35ma della sua brillante carriera) del tecnico Victor Troicki. Nella lista dei convocati figurano anche Miomir Kecmanovic, Dušan Lajović e Hamad Međedović. Lo sparring partner sarà Marko Maksimović.

Si tratterà, senza ombra di dubbio, di una importante occasione per lui e per la sua nazionale che, lo scorso anno, è andata a un passo dalle finale di Davis a Malaga, sconfitta dall’Italia per 2-1 con la vittoria decisiva del doppio formato da Sinner e Sonego. Una di quelle sconfitte che, per Djokovic, sono difficili da digerire. Soprattutto dopo non aver capitalizzato i tre match point consecutivi salvati da un incredibile Sinner nel secondo singolare con la Serbia avanti 1-0.

Anche gli azzurri sono pronti a scendere in campo in Coppa Davis. L’Italia sarà impegnata nella fase a gironi per l’accesso alla Final Eight. A Bologna, i campioni in carica affronteranno Olanda, Belgio e Brasile. Nella lista dei convocati di Volandri ci sono, al momento, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Andrea Vavassori e Simone Bolelli, scelte che possono cambiare a ridosso dell’evento. Attenzione, in particolare, a Sinner che si è qualificato ai quarti dello Us Open.