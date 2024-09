Sinner sconvolgente: la notizia è tripla

Le ultime dichiarazioni rilasciate da Jannik Sinner sono interessanti e sorprendenti. Il tennista altoatesino vuole continuare a primeggiare

Uscire da un periodo denso di critiche, discussioni e risultati non eccellenti non è sicuramente facile per nessuno sportivo al mondo. Ma Jannik Sinner sta dimostrando grande forza di volontà ed un carattere di ghiaccio anche a margine di una fase piuttosto ostica della sua carriera.

Il tennista azzurro viene da un periodo tutt’altro che positivo. Infatti sono arrivate prima le deludenti prestazioni in due tornei slam assoluti, come Roland Garros e Wimbledon. Poi la mancata partecipazione al torneo olimpico di Parigi 2024 per una tonsillite. Infine la positività al Clostebol, sostanza illegale per gli atleti che avrebbe però assunto involontariamente, ma che gli ha tolto il sonno per diverse settimane.

Qualsiasi atleta sarebbe uscito con le ossa da rotte da questo periodo particolarmente teso, soprattutto se sei il numero 1 al mondo e hai gli occhi di tutti addosso. Sinner però si sta risollevando alla grande: prima ha dominato e vinto il Master 1000 di Cincinnati, poi ha intrapreso il suo percorso gli US Open.

Sinner, altro che flop: passi in avanti per il suo tennis

Chi si aspettava uno Jannik Sinner teso, sotto tono e poco motivato si sbagliava di grosso. Infatti l’altoatesino è tornato in grande forma sul campo e, come rivelato in conferenza stampa da New York, si sente anche migliorato. Nonostante sia il migliore del ranking ATP, l’altoatesino ha parlato di recente di tre grossi passi in avanti per le sue capacità tecniche.

“Sono migliorato molto nel movimento, oltre che sul discorso fisico. Anche nel servizio mi sembra di essere migliorato, soprattutto per quel che riguarda la seconda. Direi che queste tre cose sono quelle che ho migliorato di più. Almeno questo è quello che mi dice sempre uno dei miei coach Darren Cahill”.

Dunque Sinner si sente migliorato e pronto a battere qualsiasi avversario. Il classe 2001 ha avuto sempre i suoi difetti, come tutti i tennisti in circolazione, ma il lavoro e lo spirito di abnegazione lo stanno rendendo senza dubbio uno dei più completi del circuito. Non a caso ha all’attivo ben 15 tornei singolari vinti in carriera.

Inoltre ha elogiato i suoi due attuali coach, responsabili della crescita: “È molto bello condividere del tempo con Cahill e Vagnozzi, sono due allenatori diversi che lavorano molto bene insieme, hanno un grande rispetto reciproco l’uno per l’altro. Sono molto fortunato ad avere questa squadra”.