Via Smalling ed Abraham, dentro Hermoso e Saelemaekers: Roma, ora tocca a De Rossi

Le ultime ore di mercato della Roma sono state decisamente movimentate ed anche quelle successive, che hanno coinvolto i giocatori svincolati e quelli in partenza verso l’Arabia Saudita. Dunque negli ultimi giorni di mercato ecco arrivare Manu Kone e Saelemaekers, poi Mario Hermoso a parametro zero ieri. In uscita via Smalling (va all’Al-Fayha) e Joao Costa che ha scelto l’Al-Ettifaq.

Ora tocca a De Rossi.

Dopo il ko di Empoli, la Roma contro la Juventus ha dimostrato voglia e compattezza, pur facendo mancare qualcosa davanti. La sosta in questo caso è benedetta e permetterà a Daniele De Rossi di poter lavorare con più calma, pure se senza tanti dei nuovi che partiranno alla volta delle Nazionali. I giallorossi sono ripartiti con un undici titolare che è parzialmente rivoluzionato e dunque per definizione si presentano ai nastri di partenza chiedendo tempo. Nella Capitale ed in Italia in generale però di tempo si sa, non ce n’è mai molto.

Fattore Hermoso

L’arrivo di Mario Hermoso non è da sottovalutare. Lo spagnolo ha firmato un contratto triennale a 3,5 milioni di euro all’anno più bonus, scegliendo la maglia numero 22. L’ex Atletico Madrid arriva da svincolato, portando esperienza di un certo tipo ad alto livello e dopo essere stato a lungo accostato ad Inter e Napoli. Un innesto importante nella ricerca di un’identità di squadra, per un gruppo che ha voglia di tornare a dire la sua a certi livelli.