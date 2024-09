Bolla in vista all’EPT Main Event di Barcellona. 21 italiani ci provano, con Di Giacomo nella top 10!

Cominciamo dai numeri. La giornata ha preso il via con 628 giocatori provenienti dai due flight di qualificazione, ai quali se ne sono aggiunti altri 85 grazie alla late registration del Day2. Il totale è così salito a 713 giocatori, mentre le entries hanno toccato quota 1.975: anche se sono diminuite rispetto agli ultimi tre anni, si tratta comunque del quarto miglior EPT catalano di sempre. Alla fine della giornata, solo 293 giocatori hanno potuto imbustare le chips e adesso possono sperare di raggiungere le 287 posizioni a premio. Per tutti gli altri – parliamo di 420 eliminati in 6 ore! – la giornata si è conclusa senza la speranza di poter conquistare una fetta del montepremi da €9.578.750. Il migliore dei 293 left è Kian Kiani con 775.000 chips in dotazione per il Day3. Il britannico ha conquistato la vetta nel terzo livello del Day2, quando ha vinto un piatto enorme ai danni di due avversari. L’azione è presa al flop che mostra Q♦10♥8♥. Kiani va all-in diretto da cutoff per le ultime 183.000 chips, seguito dal call di Mounir Tajiou che mette anche lui i resti (120k). Da ultimo si aggiunge Ian Bradley, con lo stack che copre gli altri due. Lo showdown è clamoroso: Mounir Tajiou A♠A♥, Kian Kiani J♥9♥, Ian Bradley K♥Q♥. Quindi, top pair per Tajiou, scala chiusa al flop per Kiani e second pair più progetto di colore per Bradley. Il turn J♣ porta altri out a quest’ultimo che adesso può chiudere (con un A o con un 9) anche la scala bilaterale superiore a quella di Kiani. L’ultima carta è invece un 5♦ che consegna il piattone a Kiani. Tajiou esce e Bradley crolla verso le parti basse del chipcount. Ecco le prime 10 posizioni della classifica al termine del Day2: In questa top 10 spiccano tre nomi. Cominciamo da quello di un altro player britannico: Mark Teltscher, campione dell’EPT di Londra nel 2005 che adesso può aspirare al bis. Il “British Bulldog” del poker non è però l’unico a caccia della doppietta. Ci sono anche Simon Wiciak (che difende il titolo conquistato l’anno scorso), Tom Middleton (anche lui vincitore a Barcellona ma nel 2013), Derk van Luijk (Montecarlo 2024), Uri Gilboa (Sochi 2019). LEGGI TUTTO L’ARTICOLO SU WWW.POKERSTARSNEWS.IT