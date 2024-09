Alle 18 riparte la Coppa d’Africa su Sportitalia. Dopo la grande edizione in Costa d’Avorio nell’ultimo mese di gennaio, al via ora le qualificazioni per Marocco 2025. Il primo match che sarà visibile sui nostri canali prende il via alle ore 18. Protagoniste Comore e Gambia. La sfida di qualificazione sarà raccontata da Francesco Nigro. Il match tra Comore e Gambia sarà visibile sul canale 60 DTT, qui sul nostro sito e sulla nostra app.