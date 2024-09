Juventus, infortunio per Conceicao: presentato il film di Fagioli

Non arrivano buone notizie in casa Juventus, Francisco Conceicao ha infatti accusato un fastidio muscolare e nelle prossime ore sarà sottoposto ad accertamenti strumentali per verificare le sue condizioni fisiche e stabilire i tempi di recupero. Non solo Conceicao perché alla Continassa sono rimasti tanti pezzi pregiati della rosa di Thiago Motta. Da Locatelli a Vlahovic, da Kalulu a Bremer fino alla stella della campagna acquisti Teun Koopmeiners. L’olandese ha fatto l’esordio contro la Roma e ora potrà approfittare delle due settimane di pausa per rimettersi al 100% della forma e integrarsi al meglio negli schemi di Thiago Motta.

Juventus, campo ma non solo

Una Juventus che non lavora soltanto in campo ma anche al di fuori del terreno di gioco. Alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica la Juventus ha infatti presentato l’ultima produzione di Juventus Creator Lab Original: Fragile, che racconta l’ultima stagione di Nicolò Fagioli, centrocampista bianconero. Una produzione unica nel suo genere che come dichiara Marco Castellaneta servirà per comprendere l’importanza del confronto in momenti di difficoltà come quelli affrontati da Fagioli. Juve che quindi si concentra sul campo ma anche fuori dal terreno di gioco per tornare a primeggiare in Italia espandendo ulteriormente il proprio brand anche nel resto del mondo…