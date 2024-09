Ora è UFFICIALE, nuovo colpo Ferrari: c’è la firma

Altro colpo di scena in Formula 1, la Ferrari ha deciso di cambiare tutto a partire dal prossimo anno: ora è ufficiale

Settembre è iniziato con il sorriso per la Ferrari che oltre ad essere tornata a vincere ha anche trovato l’intesa per chiudere un nuovo accordo. Il Gran Premio d’Italia ha regalato nuove soddisfazioni ai tifosi della rossa che hanno potuto festeggiare la vittoria di Charles Leclerc: sentire l’inno italiano è sempre bello ma in casa propria è sicuramente una soddisfazione ancora più grande.

Secondo successo stagionale per il monegasco che, prima d’ora, aveva trionfato nel Principato ormai diverso tempo fa. Insomma, una stagione di alti e bassi per il cavallino rampante che con l’ultimo piazzamento può comunque sperare di blindare il terzo posto e di mettere un po’ di fiato sul collo a chi è davanti. Gradino più basso del podio, almeno attualmente, per la Ferrari che è terza sia nella classifica piloti, grazie proprio al classe 1997, che in quella dedicata ai costruttori.

Sulla carta il pilota da battere è ancora Max Verstappen nonostante il periodo non si sia rivelato semplicissimo nemmeno per lui, che ha alle spalle l’incalzante progresso della McLaren. In poche parole, per tornare ad essere davvero competitiva, la Ferrari ha bisogno di aspettare le prossime stagioni. Sperando che le scelte fatte oggi si rivelino presto quelle giuste. Nuovo annuncio da parte della scuderia di Maranello che a partire dal 2025 non darà il benvenuto solo a Lewis Hamilton: il momento della svolta è pronto a bussare alle porte della rossa.

Svolta Ferrari, cambia di nuovo tutto: insieme dal 2025

Se il 2025 sarà già l’anno del rilancio, è ancora troppo presto per dirlo. La cosa certa è che la Ferrari ha deciso di rinnovarsi in lungo e in largo ed è per questo che ha da poco stata ufficializzato la nuova partnership. Il prossimo sponsor in Formula 1 della celebre vettura sarà l’Unicredit, addio dunque a Santander da parte del cavallino rampante che ha così deciso di cambiare.

Dopo due anni il contratto che li legava è ufficialmente terminato e a partire dal prossimo anno le parti interromperanno la loro collaborazione. Annuncio ufficiale da parte della Ferrari che a margine della vittoria casalinga a Monza ha voluto vuotare il sacco regalando a tutti la prossima novità. Il cavallino rampante nella nota ufficiale non ha svelato quanto durerà il nuovo contratto ma la cosa certa è che sarà una partnership lunga diversi anni.

La speranza è che ad accompagnare quegli anni ci saranno tanti successi ancora. La vittoria di un Mondiale manca ormai da troppo visto che l’ultimo ad aggiudicarsi il tanto ambito titolo piloti fu Kimi Raikkonen nell’ormai lontanissimo 2007. I tifosi continuano a nutrire speranza con la consapevolezza che presto si tornerà a festeggiare.