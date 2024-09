Terremoto nel mondo del tennis: “È tossico”

Scoppia una nuova polemica nel mondo del tennis, terremoto per le dichiarazioni di un protagonista al vertice ATP

Dal momento dell’avvento di Jannik Sinner in vetta al ranking ATP, per molti italiani è scoppiata nuovamente la tennis-mania, un po’ come era capitato negli anni Settanta, sulla scorta delle imprese della nazionale in Coppa Davis. Rinnovata attenzione mediatica per uno sport che a lungo ci aveva riservato poche soddisfazioni, almeno in campo maschile, mentre invece in anni più recenti le donne se l’erano cavata decisamente meglio.

In un paese calcio-centrico come l’Italia, in molti stanno scoprendo uno sport che ha delle regole particolari, decisamente meno chiassoso, addirittura raffinato in determinati contesti. Ma come sempre negli sport di alto livello, in realtà le polemiche non mancano mai e anche nel tennis ce ne sono di numerose e piuttosto controverse.

Sta tenendo banco, da qualche settimana, la situazione di Jannik Sinner per la positività al Clostebol. L’iter da parte delle autorità preposte ha creduto alla versione dell’azzurro sulla contaminazione accidentale e dunque non ha emesso per lui un verdetto di squalifica, anche se diversi tennisti e commentatori hanno contestato questa decisione. La tensione attorno all’altoatesino, numero uno al mondo ormai da tre mesi e destinato a restarlo ancora a lungo visti gli ultimi risultati in campo, cresce. Ma ci sono anche altri casi che fanno discutere.

Tennis, Zverev e le dichiarazioni sul rapporto con il padre

Capita spesso di vedere i tennisti alle prese con battibecchi con il proprio angolo, in campo. A volte, si tratta solo di modi per stemperare la tensione, in altri casi le discussioni sono reali e accese. Specie quando è coinvolta a livello privato e tecnico la propria famiglia.

Di recente, le maggiori tensioni le ha vissute in merito Stefanos Tsitsipas con suo padre Apostolos, che gli fa anche da allenatore. Situazione diversa, invece, per Alexander Zverev, prossimo numero due al mondo, che in conferenza stampa ha parlato del tema, riconoscendo come si tratti di una problematica diffusa nel mondo del tennis e spiegando come riesce a tenersene fuori. “So che alcuni tennisti hanno litigi continui e un rapporto tossico con il padre, ma questo non riguarda me e mio padre – ha dichiarato – Fuori dal campo non passiamo molto tempo insieme, lo facciamo già tanto in campo. Ognuno ha la propria famiglia, tra di noi siamo comunque molto uniti”.