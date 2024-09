Verstappen distrugge la Red Bull: l’annuncio che fa gongolare Norris

Clamoroso in Formula 1, Verstappen va all’attacco della Red Bull: le parole dell’olandese regalano entusiasmo a Norris

Parlare di crisi in Red Bull, considerando che anche in questa stagione la monoposto austriaca è stata portata davanti a tutti da Max Verstappen per 7 volte su 16 gran premi, è forse esagerato. Tuttavia, l’epilogo del GP di Monza ha dato quanto meno qualcosa su cui riflettere ai vertici della scuderia e al tre volte campione del mondo. L’olandese ha infatti chiuso al sesto posto, peggior risultato stagionale se si esclude il ritiro in Australia. E questo non può non suonare come un campanello d’allarme, considerando che dietro Norris e la McLaren stanno cominciando a coltivare ambizioni reali.

Che ci sia un’involuzione nella Red Bull è d’altronde evidente fin dall’inizio della stagione, considerando quanta difficoltà abbia fatto, durante tutto l’anno, un pilota non fenomenale come Perez a portare la propria vettura sul podio o nei pressi. Gli ultimi gran premi hanno però evidenziato delle problematiche probabilmente ancora maggiori rispetto al recente passato, ed è questo che maggiormente preoccupa Verstappen.

Abituato a vincere, o meglio a dominare, nel corso degli ultimi anni, Max avrebbe sperato di arrivare a questo punto della stagione con qualche vittoria in più e un margine più ampio sul più vicino concorrente, Norris. Le cose stanno invece andando molto peggio rispetto alle attese, ed è per questo motivo che l’olandese, in conferenza stampa dopo il GP d’Italia, ha voluto alzare la voce, lasciandosi andare a parole interpretate da molti come un vero e proprio attacco al team di Milton Keynes.

Crisi Red Bull, parla Verstappen: le sue dichiarazioni riaccendono le speranze di Norris

“Quello che è successo è incredibile, siamo riusciti in pochi mesi a trasformare un’auto dominante in un mostro“, ha sintetizzato, in maniera brutale, Verstappen. Una sentenza davvero eloquente e che non avrà certo fatto piacere al proprio team e ai vertici della scuderia austriaca, di fatto accusata di aver reso la monoposto a disposizione del campione del mondo una vettura poco competitiva.

E se a molti può sembrare un’esagerazione, in realtà la preoccupazione di Verstappen in questo momento sembrerebbe davvero concreta, considerando come si sia lasciato andare anche a un pronostico non proprio positivo in vista del prossimo GP, in programma in Azerbaigian.

“In questo momento stiamo andando davvero male, prima di Baku dovremo cambiare tante cose“, ha spiegato Verstappen, sempre più convinto di ritrovarsi al centro di una vera e propria crisi per la Red Bull, una situazione di difficoltà da cui sarà difficile uscire.

Considerando però che non si tratta del primo sfogo della sua carriera, e che in passato dopo parole così dure sono spesso arrivati risultati sorprendenti e trionfali, c’è da scommettere che Max e la sua vettura torneranno presto sul gradino più alto del podio. Se non sarà a Baku, probabilmente sarà per l’appuntamento successivo. Norris e McLaren permettendo.