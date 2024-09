Bezzecchi infiamma la MotoGP, stoccata a Marquez: e Bagnaia è furioso

Il caso Bagnaia-Marquez ad Aragón infiamma le polemiche in vista dell’imminente GP di Misano del prossimo weekend

L’incidente avvenuto sul circuito di Aragón tra Pecco Bagnaia e Alex Marquez continua a suscitare un acceso dibattito non solo tra tifosi e addetti ai lavor, ma anche tra gli stessi piloti che ogni weekend si sfidano sui tracciati della MotoGP. La collisione, che ha visto i due piloti uscire di pista, ha scatenato una serie di prese di posizione sulla vicenda.

Pare che tra i piloti ci sia chi è fermamente convinto che il contatto non sia stato del tutto accidentale e che Alex Marquez abbia agito in modo deliberato. Questo sospetto ha sollevato questioni etiche all’interno del paddock e ha diviso i piloti. Tra coloro che non hanno esitato a esprimere la propria opinione c’è Marco Bezzecchi che si è distinto per i toni particolarmente duri nei confronti di Alex Marquez.

Il pilota della VR46 ha dichiarato senza mezzi termini: “Credo che sia chiaro a chiunque sia mai salito su una moto che se si commette un errore e si esce di traiettoria e poi si rientra, bisogna controllare chi arriva da dietro”. Con queste parole, il pilota italiano ha sottolineato l’importanza di rispettare le regole di sicurezza in pista, soprattutto in situazioni delicate come quella in cui si è trovato coinvolto il suo amico e collega Bagnaia.

Incidente Marquez-Bagnaia, non si placano le polemiche

Tuttavia, il commento di Bezzecchi non si è fermato qui. Il pilota ha infatti aggiunto: “Quando ‘Pecco’ lo ha superato, è chiaro che prima di girare a destra è impossibile per Alex non vederlo. O è cieco, o non voleva vederlo”. Una dichiarazione tagliente che lascia poco spazio all’interpretazione e che, sebbene comprensibile dal punto di vista della difesa di un amico e compagno, rischia di andare oltre il limite della critica costruttiva.

Bezzecchi, consapevole della delicatezza della questione, ha poi cercato di attenuare leggermente il tono delle sue parole, riconoscendo che: “È una situazione che riguarda altri piloti, ovviamente, che si può comprendere appieno solo se si è stati parte dell’intera vicenda. Dunque, non posso mettermi completamente nei loro panni”.

Nonostante le critiche, Alex Marquez ha sempre mantenuto una condotta professionale e non ha mai dato adito a dubbi riguardo la sua correttezza in pista. Inoltre, la direzione gara, dopo aver attentamente esaminato l’incidente, ha deciso di non prendere provvedimenti disciplinari nei confronti di nessuno dei due piloti, ritenendo che si trattasse di un normale incidente di gara. Vedremo, a questo punto, quale sarà l’atteggiamento dei tre protagonisti nell’imminente GP di Misano, in programma nel prossimo weekend sul circuito intitolato a Marco Simoncelli.