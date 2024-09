Dramma nel mondo del calcio, muore a soli 17 anni: tifosi sotto shock

Un terribile lutto ha colpito il mondo del calcio: l’atleta è venuto a mancare a soli 17 anni

Proprio oggi giovedì 5 settembre avrebbe dovuto festeggiare, con i suoi amici e parenti, la festa dei 18 anni. Purtroppo, invece, questo giorno sarà il più triste di tutti. Una terribile vicenda quella che arriva direttamente dalla città di Ceglie e che colpisce, in particolar modo, il mondo del calcio.

Un terribile incidente stradale ha posto, per sempre, la parola “fine” alla vita di Gabriel Lanzillotti. Il giovane atleta è venuto a mancare nei giorni scorsi all’età di 17 anni. In molti lo consideravano una promessa del calcio. Militava nella squadra del “Taf Ceglie” anche se, proprio tra pochi giorni, avrebbe dovuto iniziare gli allenamenti con la maglia dell’Asd Ostuni Calcio 24 (squadra militante nel campionato di Prima Categoria della Puglia) con tanto di tesseramento nella squadra Juniores.

Secondo quanto riportato da ‘Brindisi Report’ il drammatico incidente, con il suo scooter, si è verificato nel pieno centro di Fasano. Un impatto terribile quello con il suo scooter (Piaggio Medley) dove viaggiava come passeggero ed una Smart guidata da una donna. Subito trasportato, in gravissime condizioni, all’ospedale “Perrino” il suo cuore ha smesso di battere per sempre dopo che i medici avevano provato, in tutti i modi, nel salvargli la vita.

Il suo futuro club lo ha voluto ricordare con un commovente messaggio postato sui loro canali social. Sotto shock anche il Taf Ceglie che ricorda Gabriel come un bravissimo ragazzo ed un professionista esemplare nonostante la giovanissima età. Anche l’amministrazione comunale di Ceglie ha espresso la massima solidarietà alla famiglia per la gravissima perdita.

L’incidente si è verificato nella serata di lunedì 2 settembre intoro alle ore 23:30 in via Roma. Lo scooter era guidato da un amico di Gabriel, anche lui della stessa età. Ancora da accertare le cause del terribile scontro avvenuto con la piccola vettura guidata dalla donna. Come riportato in precedenza, sin dal primo momento, le condizioni della vittima erano apparse molto gravi. Subito soccorso dal personale sanitario giunto sul luogo dell’incidente, poi il trasporto al nosocomio della città in fin di vita.

L’amico di Gabriel, invece, è stato trasportato in “codice rosso”. Le sue condizioni, fanno sapere i medici, sono stabili. Ha riportato delle contusioni a livello polmonare. Meno gravi, invece, le condizioni dell’automobilista ancora sotto shock. In questa vicenda stanno indagando i carabinieri della compagnia locale che visioneranno attentamente le telecamere di videosorveglianza.

La notizia della morte del giovane Gabriel ha fatto, nel giro di pochissimo tempo, il giro della città e sui social. I suoi amici, parenti e conoscenti lo descrivono come una persona eccezionale e sempre pronta ad aiutare il prossimo.