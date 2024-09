Ferrari, tutto finito: l’annuncio più temuto è arrivato, questione di giorni

Dopo il memorabile trionfo a Monza, arriva un importante aggiornamento sulla Ferrari. L’indiscrezione non è certo delle migliori

Resteranno impresse a lungo nei ricordi dei tifosi della Ferrari, le immagini del memorabile trionfo di Charles Leclerc al GP di Monza. Una vittoria meravigliosa quanto inaspettata quella del pilota monegasco che ha concretizzato al meglio la strategia del team di puntare su un’unica sosta ai box rispetto alle due delle rivali, in particolare di una McLaren che sembrava avviata verso la doppietta.

Un trionfo della Ferrari esaltato anche dalle immagini dei tifosi festanti che hanno invaso la pista per recarsi sotto il podio dove Leclerc, incredulo ed emozionato, ha intonato anche l’inno d’Italia. Splendido poi il selfie del pilota con sullo sfondo il fiume di tifosi ferraristi. Una foto bellissima che la stessa Mercedes ha ricondiviso sui propri profili social, complimentandosi con la Ferrari.

Una vittoria, quella di Monza, che riporta in lizza la Ferrari anche nel Mondiale costruttori. Al momento sono appena 41 i punti che separano la Rossa da una Red Bull sempre più in crisi con Verstappen senza vittorie dal GP di Spagna e un Perez in caduta libera.

Ferrari, l’annuncio gela i tifosi: firma imminente

A proposito di Ferrari e Red Bull, un protagonista dei recenti trionfi di Max Verstappen in Formula 1 è stato spesso accostato alla Rossa dopo il suo addio al team campione del mondo in carica. Ci riferiamo, ovviamente, ad Adrian Newey. Dopo l’annuncio della separazione con la RB, il geniale progettista ha deciso di proseguire la sua carriera in Formula 1, smentendo le voci di un possibile ritiro.

In primavera, sembrava davvero fatta per il suo passaggio alla Ferrari. Si è scritto di un incontro tra Vasseur e lo stesso Newey a Londra e di una trattativa avviatissima per portare l’ingegnere a Maranello. Verosimilmente però l’ambizione della Ferrari resterà tale.

Newey, infatti, sembra ormai a un passo dalla firma con Aston Martin. Dopo l’indiscrezione del ‘Daily Mail’ che ha riferito di un accordo ormai raggiunto con un ingaggio di 20 milioni annui, è arrivata anche la conferma decisiva del patron della scuderia britannica. In un’intervista a ‘Bloomberg’, ripresa da Formula Passion, Stroll ha dichiarato che sta facendo di tutto per assicurarsi i servigi di Newey, da lui definito “una figura senza eguali in F1 e un vero gentiluomo.”

Motorsport.com ipotizza che l’ufficialità di Newey alla Aston Martin possa arrivare prima del prossimo GP in Azerbaijan, in programma il 15 settembre. Alla fine, dunque, ha prevalso la volontà del progettista di non spostarsi dall’Inghilterra. Newey dovrebbe cominciare la sua nuova esperienza in F1 il prossimo aprile, quando si sarà concluso il periodo di gardening leave con la Red Bull.