Formula 1, aperta un’indagine: Ferrari e Red Bull denunciano la McLaren

Scoppia un caos in Formula 1 che vede coinvolte in prima linea la Ferrari e la Red Bull, unite contro le McLaren di Norris e Piastri

Il Circus non è nuovo a questo tipo di situazioni e si sta per arrivare ad una vera e propria guerra in carta bollata. Le grandi forze del paddock non hanno accettato il grande miglioramento offerto dalla McLaren in queste ultime settimane.

Quest’anno i rapporti di forza in Formula 1 sono radicalmente cambiati. Abbiamo lasciato lo scorso anno con la Red Bull super dominante, in grado di essere davanti a tutti senza discussioni e con un Max Verstappen che badava più a battere i record personali che a confrontarsi con gli altri piloti. Quest’anno, dopo un inizio simile, da Miami le cose sono cambiate. Non tanto per i miglioramenti della Ferrari, ancora a corrente alternata in base ai circuiti, ma per il clamoroso salto di qualità della McLaren. Piastri e Norris si sono ritrovati ad avere la migliore macchina del lotto senza discussioni e solo per alcune scelte strategiche sbagliate non hanno finora conquistato la vetta della classifica iridata.

La scuderia inglese ha trovato qualcosa di particolare nella sua vettura, che l’ha resa da un momento all’altro di un altro livello per la concorrenza. In una Formula 1 dedita al budget cap e con particolare attenzione a quelle che sono le regole di ingaggio, il tutto è sembrato al quanto sospetto. Sospetti che si sono estesi alla Mercedes, anch’essa improvvisamente tornata ad essere competitiva ai massimi livelli, nonostante la W15 sembrava essere nata non sotto le migliori stelle.

Ferrari e Red Bull accusano la McLaren e la Mercedes: le loro ali anteriori non sono regolari

Adesso dai sospetti si è passati ai fatti, con la Red Bull e, in seconda battuta, la Ferrari, che hanno chiesto spiegazioni alla FIA. Già prima di Zandvoort, dove Norris ha dominato il Gran Premio, Helmut Marko ha chiesto alla Federazione degli accertamenti più approfonditi sulla McLaren. Il motivo del contendere? L‘ala anteriore.

Si perché ci sono dei flap all’interno dell’ala che si flettono in maniera particolare con l’effetto aerodinamico. Questa modifica della posizione e dell’incidenza con l’aumento della velocità porta a degli ovvi miglioramenti di prestazione. Il regolamento in tal senso parla chiaro, visto che nessun componente può avere una flessione sensibile durante la marcia. Le ali attive sono state bandite in Formula 1 da diverso tempo e non sono concesse variazioni sul tema. Il problema è che le paratie in questione flettono solo sopra una certa velocità e non durante i controlli dei tecnici della FIA, da fermo nel parco chiuso.

Anche la Mercedes si è inserita in questo tipo di sviluppo e i miglioramenti sono stati sensibili, con le vittorie in Austria, Inghilterra e Belgio, con Russell e Hamilton. Vasseur ha fatto eco a Marko nel chiedere approfondimenti di indagine, ma per il momento la Federazione continua a dire che è tutto regolare. Si va però verso una modifica del regolamento, un po’ come successo con la famosa Direttiva TD039, che cambiò l’assetto del fondo vettura, rovinando di fatto i piani della Ferrari nel 2022.