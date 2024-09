Moto GP, San Marino: Bagnaia in cerca di riscatto, Marquez può ripetersi?

Niente sosta per la Moto GP. Questo weekend si correrà a San Marino, per il 13esimo appuntamento stagionale. Si tratta della prima delle due date fissate a Misano: soltanto tra due settimane si tornerà, infatti, a correre qui per il Gran Premio dell’Emilia Romagna, che andrà a sostituire il Gran Premio del Kazakhistan. Ricordiamo che oggi la pista è intitolata a Marco Simoncelli, ma è stata edificata ormai oltre cinquant’anni fa, nonostante sia rientrata in calendario solo nel 2007 dopo una pausa durata quasi quindici anni.

Detto ciò, cosa c’è da aspettarsi dalla gara? “Pecco” Bagnaia è alla ricerca di punti importanti, dopo la caduta del Moto GP d’Aragona. Il contatto con Alex Marquez ancora solleva polemiche, nonostante tutto. Ora il pilota torinese cercherà di colmare il gap di 23 punti nei confronti del capolista Martin. Riuscirà a trionfare questo weekend? Il successo di Bagnaia pagherebbe 2,25 volte la posta su Planetwin365 e Betclic, mentre la quota di Unibet è 2,50.

Proprio Jorge Martin che, come detto è in testa alla classifica piloti, è reduce da un ottimo secondo posto nell’appuntamento iberico. La possibilità che Martin tagli per primo il traguardo a San Marino è dato a 2,75 su Planetwin365, Betclic e WilliamHill.

Dopo la magnifica impresa d’Aragona, Marc Marquez ha voglia di continuare a confermarsi come un “eterno giovane” e soprattutto di confermare il trend che lo caratterizza su questo circuito. A Misano, infatti, lo spagnolo ha vinto già altre quattro volte (record per i piloti in attività). Un’altra affermazione del Cabroncito vale per la lavagna di Planetwin365 4,20 volte la posta; su WilliamHill e Unibet 3,50.

Il successo di un altro pilota Ducati, Enea Bastianini, è quotato su Planetwin365 e Betclic a 10, mentre su Unibet parliamo di 9 volte la posta. Il riminese è stato superato in classifica proprio da Marquez e ora si trova al quarto posto in classifica piloti, ad una lunghezza dallo spagnolo.

Interessante anche la quota relativa ad una possibile affermazione del pilota KTM Pedro Acosta, reduce da un terzo posto. Su Planetwin365 parliamo di ben 26 volte la posta; su Unibet e WilliamHill 21. La vittoria di Brad Binder, invece, è a 33 su Planetwin365; su Betclic 30 e su WilliamHill 34.