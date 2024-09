La traccia di Spalletti è chiara: gli azzurri devono seguirla

Luciano Spalletti mostra fiducia per la sua Nazionale. D’altronde la prestazione degli azzurri agli Europei è stata da dimenticare e si deve ripartire più uniti che mai, cercando di rimediare agli errori. In conferenza il ct ha detto di voler guardare avanti: “Io devo essere attento nel prendere cose nuove per portare un messaggio differente, devo essere il primo a credere che si abbia una forza differente rispetto a ciò che abbiamo fatto vedere. Sono il primo a non volersi arrendere di fronte a qualsiasi difficoltà e ad avere fiducia nel lavoro che posso portare avanti. Non hanno responsabilità i giocatori che erano con me in Germania e nemmeno quelli che sono rimasti a casa. Ora si volta pagina e visto che adesso bisogna analizzare anche la carta d’identità credo sia questo il momento per fare qualcosa di differente. Questo, inevitabilmente, andrà a escludere altri calciatori. Vado a creare un nuovo gruppo, una nuova squadra, trasferendo loro meno pressione e facendo sentire di più la bellezza della maglia azzurra”.

E sono parole chiare: a prescindere dalle pedine che verranno schierate, occorre tenere alta la tensione costantemente. E onorare l’azzurro vivo.