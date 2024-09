Retromarcia improvvisa: non si ritira più

Clamoroso dietrofront da parte dell’atleta, altro che ritiro dalle scene: di allontanarsi da questo sport non ne vuole sapere

Mai come quest’anno si sono intensificate, sempre di più, le voci di un suo possibile ritiro dalle scene. In molti, infatti, hanno ipotizzato che l’atleta appendesse, una volta e per tutte, la racchetta al chiodo per concentrarsi su altro. A quanto pare, però, coloro che hanno pensato a tutto questo dovranno ricredersi e farsene una ragione visto che il ritiro non è nei suoi piani, almeno per il momento.

Parola di Rafa Nadal che di lasciare il tennis non ne vuole assolutamente sapere. Il nativo di Manacor non ha bisogno di alcun tipo di presentazione visto che è tutt’ora considerato come uno dei riferimenti del tennis a livello mondiale. Nelle ultime ore il 38enne ha affrontato, nuovamente, uno degli argomenti più gettonati che lo riguardano da vicino: il ritiro.

Dopo aver partecipato alle Olimpiadi di Parigi (esperienza durata pochissimo per via dell’eliminazione sia nel singolo che nel doppio), Nadal si è allontanato dai campi di gioco, ma solo momentaneamente. Lo spagnolo continua ad allenarsi nella sua accademia situata nella città natale. Attraverso i suoi canali social ha voluto mettere, una volta e per tutta, una pietra sopra in merito alle ultime speculazioni che riguardassero il suo ritiro dalle scene.

Nadal, ma quale ritiro: lo spagnolo fa chiarezza

Negli ultimi giorni ha pubblicato, sul suo account di Instagram, un post in cui si allena. Il tutto accompagnato da una emoji che rappresenta la “forza” ed accanto la parola “Continuiamo“. Non servono altre interpretazioni se non il fatto che l’atleta vuole continuare a fare quello che più ama al mondo: giocare a tennis.

Una carriera lunghissima e ricca di soddisfazioni e vittorie. Purtroppo anche costellata da infortuni che lo hanno tenuto fuori dai giochi per un bel po’ di tempo. Proprio dopo l’esperienza olimpica parigina aveva annunciato ai media che si sarebbe preso un breve periodo di riposo, ma soltanto con l’obiettivo di riprendersi fisicamente (come confermato in una intervista rilasciata all’emittente televisiva “TVE”) ed anche per godersi il piccolo Rafael, nato nell’ottobre di due anni fa.

Come annunciato in più di una occasione, però, Nadal ha voluto allontanare tutte le voci riguardanti un suo possibile ritiro imminente. Anzi, il suo obiettivo è quello di continuare a competere nel circuito ATP. Lo spagnolo si sta allenando duramente in vista di un altro importante torneo: si tratta della “Laver Cup“, in programma a Berlino dal 20 al 22 settembre. Magari dimostrando a tutti di essere ancora all’altezza della situazione.