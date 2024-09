Roma, depositata la lista per l’Europa League: c’è Hummels

I tempi limite per la comunicazione della lista per l’Europa League stanno scadendo. Ecco tutti i giocatori inseriti in lista dalla Roma:

12 Abdulhamid Saud

35 Baldanzi Tommaso

19 Celik Mehmet Zeki

4 Cristante Bryan

11 Dovbyk Artem

21 Dybala Paulo Exequiel

92 El Shaarawy Stephan

3 Esmoris Tasende Jose Angelino

22 Hermoso Canseco Mario

15 Hummels Mats

17 Kone Kouadio Emmanuel Boris

28 Le Fee Enzo

23 Mancini Gianluca

5 Ndicka Evan Obite

16 Paredes Leandro

7 Pellegrini Lorenzo

98 Ryan Mathew

56 Saelemaekers Alexis Jesse

66 Sangare Traore Aboubacar

14 Shomurodov Eldor

18 Soule Malvano Matias

99 Svilar Mile

59 Zalewski Nicola