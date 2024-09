Roma, ecco Hermoso e Hummels: quanta scelta, 3 ipotesi di formazione per De Rossi

Dopo Mario Hermoso, ecco Mats Hummels: la Roma ha accolto due arrivi di spicco dalla lista degli svincolati, entrambi inseriti nella distinta con i nomi consegnata alla Uefa per la prossima Europa League. Con i loro arrivi, Daniele De Rossi si trova ad avere decisamente più scelta nel reparto arretrato, sapendo di avere non solo titolari di qualità, ma anche eventuali rincalzi all’altezza.

E con la permanenza di Dybala, con la tematica legata all’utilizzo di differenti ruoli divenuta d’attualità, gli innesti fatti in difesa aiuteranno a potersi adattare meglio alle esigenze di giornata. “Ovviamente ho giocato molte partite in una difesa a tre, ma ciò non toglie che possa adattarmi a qualsiasi altro tipo di modulo o posizione”, ha detto Hermoso al suo arrivo.

Vediamo dunque tre ipotesi di formazione per i giallorossi, con tre sistemi di gioco che ipoteticamente potremmo vedere utilizzare da De Rossi: il 3-5-2, il 3-4-2-1 ed il 4-3-3.

Roma (3-5-2): Svilar, Mancini, Hummels, N’Dicka (Hermoso), Saelemaekers, Cristante (Koné), Paredes, Pellegrini, Angelino, Dybala (Soulé), Dovbyk.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Hermoso (Ndicka); Saelemaekers (Celik), Koné (Cristante), Paredes (Le Fee), Angelino; Dybala (Soulé); Pellegrini; Dovbyk

Roma (4-3-3): Svilar, Celik, Mancini, Ndicka, Angelino, Cristante (Koné), Paredes, Pellegrini; Dybala (Soulé), Dovbyk, Saelemaekers