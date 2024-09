Addio Ferrari e firma immediata: hanno già ufficializzato tutto

Settimana di pausa per la Formula 1. Nelle scorse ore è stato ufficializzato un accordo importante. Aveva appena lasciato la Ferrari

Settimana senza Gran Premio per la Formula 1 che lascerà spazio il prossimo weekend alla MotoGP, con il primo dei due eventi in programma sul circuito di Misano Adriatico.

È ancora freschissimo il ricordo della memorabile vittoria di Charles Leclerc a Monza. Un trionfo indimenticabile, reso ancora più bello dalla dinamica di un GP nel quale il pilota monegasco non partiva certo tra i favoriti per la vittoria finale. Fondamentale è stata la strategia della Ferrari che ha arginato la superiorità della McLaren con una sola sosta ai box, la quale si è rivelata fondamentale per permettere a Leclerc di tenere a distanza Piastri, nonostante l’usura delle gomme.

GP di Monza che ha riaperto definitivamente anche le classifiche dei due Mondiali, specie quella costruttori dove la Ferrari, terza e distante appena 41 punti dalla Red Bull, può ambire alla vetta alla stregua della McLaren, al momento nettamente la monoposto migliore in griglia di partenza e, per questo, favorita anche nel prossimo GP di Baku.

A ridosso del trionfale weekend di Monza, sono arrivati due annunci tra loro collegati per la Ferrari. Il team di Maranello ha ufficializzato la conclusione della partnership con Santander che sarà sostituita, dal prossimo anno, da un altro importante istituto bancario ovvero Unicredit.

Per Santander, tuttavia, non si è trattato di un addio definitivo al campionato simbolo del motorsport mondiale. La banca spagnola, infatti, è diventata partner della stessa Formula 1 con un accordo pluriennale che avrà inizio dal 2025. Come riportato da ‘FormulaPassion’, Santander sarà Official Retail Partner della Formula 1. Inoltre il logo della banca spagnola sarà presente sulla segnaletica a bordo pista di vari GP.

Stefano Domenicali, presidente della Formula 1, ha commentato con soddisfazione l’accordo con il nuovo sponsor che ha avuto una presenza costante in Formula 1. Oltre alla Ferrari, infatti, la banca iberica ha sponsorizzato per anni anche la McLaren. Santander era tornata a sponsorizzare la Ferrari nel 2022 dopo una precedente partnership durata ben sette anni dal 2010 al 2017, quattro di questi con un pilota spagnolo al volante della Rossa ovvero Fernando Alonso.

Santander are an Official Partner of @F1 for the 2025 season

Here’s to a future of speed, innovation, and success with Banco Santander and Formula 1#F1 #Santander pic.twitter.com/cpvJ1nWIU0

— Formula Santander (@SantanderGP) September 4, 2024