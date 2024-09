Clamoroso Ferrari: Leclerc furioso, cosa è successo

Charles Leclerc, pilota della Ferrari e fresco vincitore a Monza, è andato su tutte le furie. Ecco cosa è successo al campione monegasco

Molto probabilmente, nemmeno il più ottimista dei tifosi della Ferrari avrebbe pronosticato la vittoria di Charles Leclerc al Gran Premio di Monza, ma il pilota monegasco ha trionfato, salendo sul gradino più alto del podio e festeggiando con decine di migliaia di persone. Tutti pensavano che avremmo assistito ad un dominio delle McLaren, partite in prima fila e con alte chance di arrivare al traguardo al primo e al secondo posto, ma le cose sono andate in maniera decisamente diversa, per la gioia di tutti i tifosi della Rossa.

I due piloti della scuderia britannica si sono ostacolati nelle prime curve, favorendo l’inserimento al secondo posto proprio di Charles Leclerc. Nel corso della gara, poi, c’è stato un momento di tensione tra il muretto box della Ferrari e il pilota monegasco: un errore che è risultato decisivo per la vittoria.

A volte serve un po’ di fortuna, quindi un primo posto può arrivare anche dopo un gesto che può sembrare sbagliato. Ecco qual è stato il momento decisivo che ha permesso a Leclerc di conquistare il primato a Monza, ottenendo la seconda vittoria stagionale.

Leclerc e l’undercut (decisivo) della discordia

La svolta del Gran Premio di Monza, che ha permesso a Charles Leclerc di vincere la gara, è partita da un errore della Ferrari. O almeno, Leclerc pensava che fosse uno sbaglio, ma poi le cose sono andate in maniera completamente diversa. Tutto è iniziato al via, quando le due McLaren si sono ostacolate, Piastri ha superato il compagno di squadra Norris, favorendo anche il sorpasso di Leclerc, in quel momento al secondo posto, in maniera piuttosto inaspettata.

Approfittando di una gara abbastanza anonima di Mercedes e Red Bull, Leclerc è rimasto alle spalle di Oscar Piastri per molti giri, prima di subire l’undercut di Norris. Una mossa che ha permesso a Lando di superare Charles, il quale ha espresso un grande disappunto con gli ingegneri attraverso un paio di audio abbastanza accesi nei quali ha detto: “Che è successo? Perché ci siamo fermati ai box se abbiamo subito l’undercut?”.

Charles Leclerc non poteva immaginare che quel presunto errore gli avrebbe permesso di vincere la gara. Quando è rientrato in pista dietro il pilota della McLaren, il ferrarista ha iniziato a risparmiare le gomme, riuscendo ad arrivare fino in fondo, a differenza dei suoi rivali. Piastri e Norris sono stati costretti ad effettuare una seconda sosta e sono stati nuovamente superati dai due piloti della Ferrari. Se Sainz non ha potuto resistere alla carica dei papaya con la gomma nuova, Leclerc è riuscito ad accumulare un vantaggio importante che gli ha permesso di chiudere la gara al primo posto, effettuando una sosta in meno dei due piloti McLaren.