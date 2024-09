Dimarco: “Ci voleva questa vittoria: non era facile ripartire dopo l’Europeo”

Protagonista nel 3 a 1 dell’Italia a Parigi contro la Francia, dove ha realizzato il primo splendido gol azzurro, Federico Dimarco ha parlato ai microfoni di Rai Sport.

Ecco le sue parole: “Non era facile ripartire dopo l’Europeo, ma abbiamo fatto una grande partita e ci voleva per il morale. È stata un’ottima partita. Siamo contenti sia dei gol che della prestazione che è la cosa più importante. Che peso ha questa serata? Un bel peso, non è facile battere la Francia soprattutto in casa. Speriamo di continuare così”.