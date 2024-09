Milan, dopo la sosta si riparte da Pavlovic

Preparare le sfide immediatamente successive alla sosta forti di un uomo in più, l’unico che attualmente sembra sorprendere in positivo tra i giocatori del Milan. Strahinja Pavlovic fin qui ha convinto, eccome se ha convinto. Il serbo, attualmente aggregato alla sua nazionale, ha fornito prestazioni che hanno fatto brillare gli occhi ai tifosi rossoneri, con tanto di gol nell’ultima sfida disputata contro la Lazio. La grinta e la cattiveria agonistica, unite alla tecnica e al fisico possente, gli hanno permesso di disputare un’ottima primissima parte di stagione. Ora viene il bello.

Milan, dopo la sosta subito il Venezia

Alla ripresa, in serie A a San Siro arriverà il Venezia, test cruciale per preparare al meglio la sfida europea contro il Liverpool di pochi giorni dopo, con la consapevolezza che la domenica immediatamente successiva, Milano sarà paralizzata dal derby della Madonnina. Servirà la corretta alternanza dei giocatori, certo, ma anche e soprattutto individuare dei punti fissi, ora come ora assenti nella rosa, visto anche il comportamento recente di Theo Hernandez e Leao. Nonostante sia arrivato da pochissimo, Pavlovic può essere fin da subito inserito nella lista degli insostituibili, punto di riferimento per cominciare a costruire un vero e proprio fortino intorno alla porta difesa da Maignan. Ripartire dal classe 2001 per tornare competitivi, obiettivo di un Milan che, dopo un avvio disastroso, deve azzerare tutto e ricominciare.

Andrea Belbusti