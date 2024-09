Nadal, manca sempre meno: proprio come due anni fa, i tifosi non vedono l’ora

Mentre i colleghi sono ancora impegnati allo Us Open, si avvicina un momento davvero importante per Rafa Nadal

Una stagione che definire altalenante è un eufemismo per Rafa Nadal. Nessun vittoria in tornei ATP e Slam e una sola finale disputata, a Bastad, come miglior risultato dell’annata.

L’ultima presenza in campo, un mese fa, alle Olimpiadi di Parigi. Dopo aver saltato Wimbledon, Nadal ha partecipato sia al torneo di singolare che a quello di doppio, entrambi terminati senza medaglia. In singolare, Rafa è stato sconfitto al secondo turno dal futuro vincitore Novak Djokovic. In doppio, invece, in coppia con Alcaraz è stato eliminato da Ram e Krajicek.

Benché non al meglio della condizione, Nadal sperava in una medaglia nelle ultime Olimpiadi della sua carriera. Nulla da fare. Consapevole di non poter competere al meglio sui cinque set, Rafa ha dato forfait anche allo Us Open, ormai giunto alle fasi finali. Chi pensava che il ritiro anticipato da Flushing Meadows fosse il preludio a quello definitivo di Nadal si è dovuto ricredere, almeno parzialmente.

Nadal vicino al ritorno in campo, ecco dove giocherà

Manca sempre meno, infatti, al ritorno in campo di Nadal che avverrà in un evento speciale ovvero l’edizione 2024 della Laver Cup, in programma quest’anno a Berlino da venerdì 20 a domenica 22 settembre.

Nadal rappresenterà il Team Europe da quest’anno allenato da Yannick Noah in sostituzione di Bjorn Borg. La compagine allestita per l’evento è molto competitiva e annovera, oltre all’ex numero uno del mondo, anche Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz, Casper Ruud il padrone di casa Stefanos Tsitsipas.

Toccherà a loro provare a riportare il trofeo in Europa dopo le ultime due edizioni appannaggio del Team World. A comporre quest’ultimo saranno Taylor Fritz, Alex De Minaur, Francis Tiafoe, Tommy Paul, Ben Shelton e Alejandro Tabilo. John McEnroe confermato capitano.

Per Nadal si tratta di un ritorno alla Laver Cup. L’ultima partecipazione risale a due anni, alla storia edizione del 2022, quella che ha sancito l’addio al Tennis di Roger Federer. C’era anche Rafa in campo nell’ultimo incontro della carriera del leggendario tennista svizzero, disputato in doppio con l’amico-rivale contro Tiafoe e Sock. Federer che, verosimilmente, sarà presente sugli spalti dell’Arena di Berlino. La Laver Cup, infatti, è nata da un’idea sua e dello storico manager Tony Godsick, co-organizzatori dell’evento con l’agenzia di management Team8.