Nations League, Francia-Italia: trasferta proibitiva per gli Azzurri?

Torna nuovamente in campo l’Italia di Luciano Spalletti. Questa sera, alle ore 20,45, gli Azzurri sfideranno la Francia al Parco dei Principi di Parigi: la sfida è valida per la prima giornata della fase a gruppi della UEFA Nations League. Le due nazionali sono inserite nel gruppo 2 della Lega A, completato da Belgio ed Israele.

Memorabile, purtroppo in negativo, l’impegno più recente della nostra Nazionale. L’Italia, infatti, ha giocato la sua ultima partita ufficiale contro la Svizzera, in occasione degli ottavi di finale degli Europei. Una prestazione da dimenticare che ha portato all’eliminazione di Donnarumma e compagni e alle inevitabili focose tante polemiche. L’obbligo, da parte degli Azzurri, è quello di ripartire al meglio e provare a valorizzare questa competizione. Tra l’altro, la Nations League ricopre un ruolo importante anche in ottica qualificazione ai prossimi Mondiali.

La sfida è tutt’altro che semplice. La Francia di Deschamps rimane una squadra particolarmente solida e capace di fare risultato contro chiunque. I transalpini, ricordiamo, vengono dalla semifinale raggiunta e persa contro la Spagna ad Euro 2024. Sicuramente proveranno a replicare la vittoria del 2021 in Nations League. Ricordiamo che l’Italia non riesce a battere i Galletti da Euro 2008. Da allora, si contano tre vittorie dei transalpini, in amichevole.

Un’affermazione degli Azzurri sarebbe abbastanza sorprendente e lo dimostrano anche le quote: il segno “2” pagherebbe, infatti, 5,25 volte la posta su Planetwin365 e Unibet mentre su Betclic parliamo di 5,05 volte la posta. Non è da escludere, però, che la prima frazione di gioco sia comunque equilibrata: interessante la quota del segno “X” all’intervallo: la quota è di 2,20 su Planetwin365 e WilliamHill con Betclic che la propone a 2,19.

Da segnalare anche la quota dell’Over 2,5 finale, ipotizzando che possano essere segnate almeno tre reti durante la partita. Su Planetwin365 e Williamhill l’offerta è di 1,85 con Betclic che la banca a 1,84. Chissà che non possa essere fischiato un calcio di rigore durante i 90 minuti di gioco: questa eventualità vale 2,65 volte la posta su Planetwin365 e Betclic, mentre su Unibet è a 3.

Tra i risultati esatti, si potrebbe valutare il 2-2 finale: la quota è di 18 su Planetwin365; su Betclic 16 e su WilliamHill 15.