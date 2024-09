Qualificazioni Coppa d’Africa, alle 18 la DR Congo (streaming gratis)

Spazio ridotto per gli esperimenti, ora si fa sul serio. Neanche il tempo di crogiolarsi per il successo ottenuto davanti al pubblico di casa, che la Costa D’Avorio di Emerse Faé – in questa scintillante terza tranche di gare di qualificazione per la prossima Coppa D’Africa – deve cominciare subito a gettare le fondamenta della palizzata di difesa al titolo. Allo Stade de La Paix di Bouaké arriva lo Zambia di Avram Grant, forse l’avversario più complicato da affrontare in un girone sulla carta decisamente abbordabile per Les Elephants. Ma l’asticella si è alzata, grazie anche a una consapevolezza rafforzata da un torneo non semplice, conquistato con fame dopo un avvio claudicante. Le ambizioni oggi, quindi, sono diverse, benché per confermarsi – lontano da casa e per di più in Marocco – occorrerà preparare meglio il prossimo torneo e soprattutto senza il frenetico susseguirsi di tecnici che ha caratterizzato l’ultima sessione.

Protagonisti pronti a scendere in campo saranno proprio i Leoni dell’Atalante, feriti dall’ultima deludente Coppa D’Africa, conclusa a causa del sorprendente Sudafrica di Hugo Broos. Si ripartirà da qui: dalla necessità di voltare pagina, di convogliare quella rabbia in determinazione, a partire dalla sfida contro il Gabon. Il menu di Sportitalia delle qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa però vi porta Kinshasa, dove la Repubblica Democratica del Congo di Sébastien Desabre affronta la Guinea, remake del quarto di finale spettacolare dello scorso febbraio, dove i Leopardi vinsero in rimonta accedendo al penultimo atto nella kermesse continentale.

Guarda QUI la gara tra Rep Dem Congo e Guinea alle ore 18.00