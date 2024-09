Ritiro Nadal, spunta la rivelazione del campione: l’annuncio lascia di stucco

Spunta la rivelazione sul ritiro di Rafael Nadal che lascia di stucco tutti i fan. L’annuncio è arrivato direttamente dal campione, le ultime

Tutti vogliono sapere quale sarà il futuro imminente di Rafael Nadal. Il campione maiorchino è ad un punto di non ritorno della sua carriera. Il ritiro è sempre più vicino. Probabilmente il primo a non sapere cosa fare è lo stesso tennista. Se fosse per lui andrebbe avanti, ma deve capire cosa gli dice il corpo che, negli ultimi anni, lo ha fatto penare e non poco.

Il 2024, finora, non è stato un anno facile. Nessuna vittoria nei tornei in cui ha partecipato per Rafa anche a causa di sorteggi sfortunati come quello del Roland Garros (dove al primo turno ha incontrato Alexander Zverev) e dei Giochi Olimpici di Parigi (al secondo turno contro Novak Djokovic).

Il suo prossimo grande torneo sarà la Laver Cup che si terrà dal 20 al 22 settembre. In molti pensavano che l’evento potesse essere l’ultimo della sua carriera un pò come ha fatto l’amico-rivale Roger Federer che, due anni fa, diede il suo addio al termine di questa competizione.

Nadal si ritira? E’ arrivato l’annuncio del campione

Proprio l’ex campione svizzero è un caro amico di Nadal. La rivalità storica tra i due ha portato, nel corso del tempo, ad un solido rapporto che va oltre la stima reciproca. Ad oggi sono molto amici e non sorprendono le parole di sostegno che Federer ha avuto per Nadal. Nel corso di un’intervista rilasciata a Today, il classe ’81 ha rivelato alcuni retroscena sullo spagnolo.

“Ho parlato con Rafa la scorsa settimana” rivela il fuoriclasse svizzero che poi argomenta ulteriormente: “Voleva chiedermi alcune cose, mi è dispiaciuto un po’ per lui. Intendo che la sua estate non sia andata come voleva, è stato sfortunato nei sorteggi e tra l’altro alle Olimpiadi sperava in una medaglia almeno nel doppio con Alcaraz”. Poi arriva l’elogio pubblico: “Si tratta di un bravo ragazzo, ha fatto una carriera come pochi”.

Infine la chiosa sul futuro del maiorchino, in base anche a ciò che i due si sono detti: “Rafa è uno dei tennisti più iconici di questo sport, gli ho detto che può fare ciò che vuole ed uscire nel modo che ritiene più giusto. Spero solo che possa ritirarsi alle sue condizioni e non essere costretto da circostanze di forza maggiore. Sta a lui decidere come farlo. Se so qualcosa? Non ho informazioni a riguardo.” Anche Federer, dunque, conferma che Nadal non ha ancora deciso nulla. Vedremo, a questo punto, come si concluderà la sua stagione e quale sarà la sua scelta in vista del 2025.