Tifosi in ansia per Bagnaia, ha ammesso tutto: ora c’è da preoccuparsi

Brutte notizie per Pecco Bagnaia, il pilota ha confessato tutto: preoccupazione per i tifosi, cosa sta succedendo

Il Gran Premio d’Aragon, quello del grande ritorno ad alti livelli di Marc Marquez, è coinciso con un crollo importante, a livello di rendimento, del campione del mondo Pecco Bagnaia. Il pilota piemontese ha concluso il weekend con un i nervi tesi per il contatto con Alex Marquez e con un diciannovesimo posto che ha portato Jorge Martin ad allungare in classifica a +23. Una prima mini-fuga che ha messo in allarme i suoi tifosi, preoccupati anche dalla confessione dello stesso Pecco, mai come in questo momento consapevole di avere davanti a sé degli ostacoli altissimi da dover superare.

Oltre a dover fare i conti con dei rivali in grande crescita, dal leader della classifica, Martin, a un Marc Marquez che ha dimostrato di poter tornare quello famelico di qualche stagione fa, il numero 1 al mondo deve infatti anche guardare in casa, fare un’analisi delle sue prestazioni e del suo stato di forma, per poter comprendere quali siano le cose da migliorare nei prossimi decisivi gran premi.

A questo punto sembra chiaro, infatti, che se vuole confermarsi campione del mondo per il terzo anno consecutivo non può più commettere alcun tipo di leggerezza. A partire dal doppio weekend di Misano, un appuntamento cruciale per le sorti del mondiale. Una gara di casa in cui potrà godere del supporto del pubblico ma in cui dovrà, soprattutto, cercare di ritrovare quelle energie che nel fine settimana spagnolo sono del tutto venute meno. Cosa che purtroppo non sarà semplice da realizzare.

Bagnaia in difficoltà, arriva la confessione che preoccupa i fan: adesso recuperare è dura

Riuscire a competere con i migliori piloti al mondo quando si è al meglio della condizione non è semplice. C’è bisogno, sempre e comunque, di una grandissima concentrazione. Farlo poi quando la condizione è lontana da quella ottimale è ancora più complesso, se non addirittura impossibile. Lo sa bene Bagnaia, uscito con le ossa rotte dal GP d’Aragon e adesso consapevole di dover scalare una montagna molto alta se vuole riuscire a recuperare la testa della classifica già dai weekend di Misano.

“Non sono ancora al 100% dal punto di vista fisico“, ha ammesso, senza troppi giri di parole, il pilota italiano, aggiungendo: “Sto però lavorando per cercare di correre senza troppi problemi“. E la sua speranza è che possa riuscire a conquistare una condizione ottimale entro pochi giorni, per potersi presentare nel Gran Premio di San Marino e della Riviera al meglio delle proprie potenzialità.

La situazione non è semplice. Il tempo stringe, e anche se il calendario è ancora lungo e può dare una mano, Pecco è costretto a limitare i danni per non far fuggire Martin, e al contempo a tenere lontano un Marquez ingolosito dall’ultimo trionfo. Una doppia missione non impossibile ma che richiede una versione di Bagnaia decisamente migliore rispetto a quella vista in Spagna. E la speranza è che i pochi giorni a disposizione per poter recuperare possano bastare a regalarci un Pecco decisamente più entusiasmante.