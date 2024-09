Bordata a Verstappen: guerra interna alla Red Bull

Una mazzata tremenda in arrivo, Max Verstappen e la Red Bull nella bufera: attacco diretto al tre volte campione del mondo

Il weekend di Monza ha segnalato una Red Bull in grossa difficoltà. Mai come in occasione del GP brianzolo, infatti, Max Verstappen ha fatto fatica a rimanere attaccato al gruppo di testa. Anzi. Leclerc, Piastri e Norris hanno vissuto proprio un’altra corsa, giocandosi la vittoria sul filo del rasoio, su ritmi diversi da quelli dell’olandese.

Una stagione dal doppio volto per il figlio d’arte che, a questo punto, deve guardare in faccia alla realtà. La RB20 è una vettura in ritardo rispetto alla concorrenza, soprattutto in paragone con la McLaren che da ormai diverse settimane è fortemente competitiva su ogni tracciato, in ogni condizione. Il Mondiale piloti può tornare in discussione, dipende tutto da Lando Norris e dalla continuità che l’inglese avrà intenzione di mettere in pista, domenica dopo domenica, provando a rosicchiare preziosi punti sul figlio di Jos.

Verstappen resta 62 lunghezze davanti a Norris: la stagione è ancora lunga e tutto può succedere, al punto che il britannico può davvero sperare nel miracolo. Lato costruttori, poi, il rischio sorpasso non è mai stato così concreto. 10 punti di vantaggio sulla McLaren per una Red Bull che già da un paio di mesi con Perez ha mostrato grossi segnali di cedimento in tal senso. Il momento difficile è poi attestato da alcune recenti dichiarazioni che hanno testimoniato la tensione all’interno della scuderia di Milton Keynes. È arrivata una frecciata non troppo velata nei confronti del tre volte campione del mondo.

Verstappen accerchiato: attacco a sorpresa

“Una macchina dominante trasformata in un mostro”, la definizione che Verstappen ha dato della RB20. A Monza l’olandese ha chiuso sesto, Perez addirittura in ottava posizione. Uno dei peggiori piazzamenti di sempre a Monza per il team austriaco, da anni a questa parte.

Proprio il messicano non ha risparmiato una piccola stoccata a distanza nei confronti del compagno di squadra, apparso come Checo in grossa difficoltà a causa di una vettura non più competitiva come a inizio stagione. A fine gara il messicano ha infatti chiarito: “Mi sento di essere sulla stessa barca in cui mi trovo da otto o dieci gare. All’improvviso, adesso, vedo che anche Max sta avendo difficoltà simili alle mie. C’è un pò di confusione a riguardo, è abbastanza chiaro quale sia il problema rispetto ai dati che raccogliamo in pista”.

Non ci è andato giù leggero Perez che, a questo punto, ha giustificato le sue prestazioni altamente insufficienti da mesi ( e che quasi gli sono costate il posto a stagione in corso) tirando in ballo il pluricampione del mondo, reduce da una prestazione non all’altezza della situazione a Monza. Andrà capito se e come migliorerà la situazione da qui ai prossimi impegni del Mondiale.