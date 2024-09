Classifica ATP, clamoroso Sinner: Alcaraz spalle al muro

I recenti grandi risultati di Jannik Sinner gli hanno consentito di crearsi un cuscinetto di sicurezza: il rivale arranca

Quando, alla vigilia del torneo di Cincinnati, qualcuno aveva fatto notare che se Carlos Alcaraz avesse vinto in Ohio, con un Sinner che magari non si fosse spinto oltre le semifinali, lo spagnolo avrebbe superato l’azzurro nell’ATP Race 2024 verso le Finals di Torino, era iniziata a serpeggiare una qual certa preoccupazione. Tutto sommato fondata.

Già perché il nativo di Murcia, rispetto all’altoatesino, si era preso una settimana in più di riposo dopo Parigi 2024, deciso a prendersi le sue rivincite sul campo dopo la bruciante sconfitta contro Djokovic sulla terra rossa del Philippe-Chatrier. I propositi di vittoria dell’ultimo campione al Roland Garros e a Wimbledon si sono però scontrati contro l’esperienza di Gael Monfils, che lo ha estromesso subito dalla kermesse.

Per tutta risposta, Sinner ha addirittura vinto la competizione, presentandosi una settimana dopo a New York forte di un buon vantaggio non solo nella graduatoria dell’anno solare, ma anche nel ranking generale. Quello che poi è accaduto sui campi di Flushing Meadows non ha fatto altro che radicalizzare una chiara tendenza in atto: Sinner è il numero uno. Indiscusso. E il suo margine sui rivali in classifica continua ad aumentare.

Sinner al sicuro fino a novembre: Jannik ha un vantaggio enorme

Scorrendo il sito dell’ATP che fotografa la situazione del punteggio dei tennisti incontro dopo incontro, non si può non notare come Jannik sia pressoché in fuga. 9980 i punti del talento della Val Pusteria nel ranking, seguito da Alexander Zverev a quota 7075 e da Carlos Alcaraz a 6690. Lusinghiera anche la graduatoria nella Race, con l’azzurro al primo posto a 7800 punti, il tedesco secondo a 6115 e lo spagnolo terzo a 6010. Numeri grazie ai quali già è possibile emettere un verdetto.

Jannik è infatti già certo di occupare la posizione di leader del ranking mondiale quanto meno fino al Masters 1000 di Parigi-Bercy (cioé fino al 3 novembre, giorno della finale del torneo francese su cemento indoor).

Anche volendo, infatti, i suoi rivali non possono raggiungere l’eroe dell’ultima Coppa Davis. L’azzurro infatti perderà 1090 punti tra Pechino, Shanghai e Vienna ed è virtualmente a quota 8890, senza nemmeno contare i punti in entrata che potrebbero arrivare da questi tornei.

Zverev, con 550 punti da difendere, si potrebbe spingere massimo a 8525 se riuscisse ad aggiudicarsi Pechino, Shanghai e un ATP 500 tra Vienna e Basilea. Alcaraz invece, con lo stesso ragionamento fatto su Sascha, può arrivare fino a un massimo di 8420 punti a Bercy (270 i punti in uscita per lo spagnolo).

Inutile sottolineare come un’eventuale vittoria di Sinner a New York chiuderebbe con una certezza quasi matematica la corsa al numero uno del ranking mondiale praticamente fino a fine anno. L’allievo di Cahill e Vagnozzi potrebbe a breve festeggiare con largo anticipo i 6 mesi solitari in vetta alla classifica…