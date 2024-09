Lascia la panchina dopo l’oro olimpico: ecco il nuovo allenatore

Dopo il trionfo alle Olimpiadi di Parigi 2024, è arrivata la fine del percorso per un famoso allenatore. Rivoluzione in vista per la squadra

Il 2024 verrà ricordato anche come l’anno delle Olimpiadi di Parigi, un evento molto discusso per via dell’organizzazione che ha suscitato non poche polemiche. Un evento però allo stesso tempo riuscitissimo per quanto riguarda lo spettacolo mostratosi nelle varie discipline e dagli atleti in gara.

Moltissimi sportivi avevano puntato forte sulle Olimpiadi come obiettivo non solo stagionale, ma anche di una intera vita sportiva alla luce del prestigio che regala. In questo quadro c’è persino qualcuno che ha deciso di abbandonare la propria attività dopo i giochi, in particolare dopo essere riuscito ad arrivare a medaglia coronando di fatto il proprio sogno agonistico.

Il caso più eclatante arriva dagli sport di squadra, in particolare dalla pallacanestro. Dove uno dei personaggi più apprezzati di questo sport, a livello mondiale, ha deciso di dare l’addio subito dopo la fine del torneo olimpico. La vittoria della medaglia d’oro è sembrato come il compendio al suo lavoro e dunque ha deciso di ritirarsi dall’incarico definitivamente.

Il coach del Dream Team se ne va: ecco il sostituto di Kerr

Protagonista di questa vicenda è Steve Kerr, ovvero lo storico coach degli Stati Uniti di basket. Era dal 2021 che il noto manager guidava la nazionale del Dream Team, parallelamente al suo impegno ormai di lunga data con i Golden State Warriors. Ebbene, Kerr ha deciso di dare le dimissioni dal ruolo di tecnico della propria selezione.

La vittoria della medaglia d’oro olimpica a Parigi 2024, arrivata dopo una finale dominata contro i padroni di casa della Francia, ha rappresentato l’ultimo atto della comunque eccellente carriera di coach Kerr alla guida del Dream Team. La sua posizione sembrava vacillante dopo il deludente quarto posto ai campionati mondiali di basket dello scorso anno, invece si è risollevato con il primo gradino del podio a Parigi.

Dunque la panchina più prestigiosa della pallacanestro internazionale ad oggi è da riempire. Ma il portale spagnolo ‘AS’ ha già fatto il nome del sostituto di Kerr. In pole per guidare gli USA ci sarebbe Erik Spoelstra, 53enne coach dei Miami Heat e dallo scorso anno vice allenatore proprio della nazionale americana.

Spoelstra è stato l’allenatore del Select Team, una selezione composta da giovani promettenti statunitensi che ha fatto da sparring partner alla squadra olimpica nella sua preparazione. Da dicembre 2023 è dunque assistente di Kerr ed ora candidato numero uno per prenderne il posto.