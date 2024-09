LeBron James-Jordan, il paragone lascia increduli: lo ha detto davvero

Il paragone tra LeBron James e Michael Jordan è vivissimo, nonostante siano giocatori appartenenti a due generazioni diverse

La diatriba su chi possa essere il giocatore più forte di tutti i tempi va avanti da sempre. Ogni generazione ha il suo campione di riferimento e tutti pensano di avere la verità in tasca. Michael Jordan rappresenta per molti il cestista migliore di sempre, probabilmente inarrivabile. Se la mettessimo ai voti e permettessimo a tutti gli appassionati di basket del pianeta di scegliere il migliore, probabilmente vincerebbe lui. Inoltre, l’ex stella dei Chicago Bulls ha sempre goduto della stima dei suoi colleghi, anche quella di tanti campioni ancora in attività.

Uno di questi è, senza alcun dubbio, LeBron James, il quale non ha mai nascosto di aver ammirato Jordan sin da quando era un bambino. I due non hanno mai giocato insieme perché LeBron è arrivato in Nba nel 2003, proprio quando Michael Jordan ha deciso di smettere di giocare in maniera definitiva. MJ, infatti, dopo aver vinto sei titoli con i Chicago Bulls, aveva annunciato un primo ritiro nel 1998, ma poi è tornato in campo per altre due stagioni, con la maglia dei Washington Wizards, tra il 2001 e il 2003. La stagione successiva, LeBron James ha debuttato nella massima lega statunitense con i Cleveland Cavaliers.

Arenas: “Il GOAT è James, non Michael Jordan”

Gilbert Arenas è stato un ottimo giocatore Nba ed ha giocato una dozzina di stagioni consecutive nella lega americana. Nel corso del suo podcast Gil’s Arena, molto seguito da migliaia di persone, ha espresso la sua opinione sul giocatore di basket più forte di tutti i tempi. A sorpresa, Arenas ha puntato il dito verso LeBron James, secondo lui superiore anche a Michael Jordan, considerato da molti il GOAT. L’opinione di Arenas ha scatenato le polemiche e le sue dichiarazioni sono diventate virali nel giro di pochissime ore.

Ecco cosa ha detto l’ex giocatore dei Washington Wizards e degli Orlando Magic: “Perché nessuno dice che Kobe sia il più grande? È semplice, perché è superato ormai! Molti analisti non menzionerebbero Jordan perché oggi non è rilevante, tutti quelli che ne parlano nominano LeBron James perché oggi è il più forte di tutti. Michael Jordan è ancora ricordato soltanto per il paragone che tutti fanno con LeBron James, che per me è il vero GOAT. Quando tutti lo riconosceranno come tale, Jordan sparirà, proprio come sono spariti tutti i suoi predecessori”.

Sono parole molto forti, alle quali Jordan non ha risposto, a differenza di tantissimi appassionati di basket di tutto il mondo. Il podcast di Gilbert Arenas, dopo queste dichiarazioni, ha aumentato a dismisura gli ascolti e molte persone hanno provato ad intervenire per esprimere la propria opinione. La stima nei confronti di Jordan è ancora molto importante in tutto il mondo, tanti appassionati di Nba non sono d’accordo con l’ex giocatore e difficilmente cambieranno opinione in futuro, neanche se LeBron James dovesse eguagliare il record di anelli di MJ.