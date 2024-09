Marquez-Bagnaia, ribaltone e colpo di scena: il messaggio lascia increduli

Marquez e Bagnaia sono ai ferri corti e l’ultimo messaggio lascia pochi dubbi: un colpo di scena che ha stupito tutti i tifosi della MotoGP

I due piloti sono stati protagonisti di un clamoroso incidente negli ultimi giri del Gran Premio di Aragon, la scorsa settimana. Un epilogo che ha portato il campione del mondo in carica a lanciare delle accuse ben precise.

Il Mondiale di MotoGP passa per la tappa di Misano Adriatico in questo fine settimana e si preannuncia già un certo spettacolo. Dopo il Gran Premio di Aragon, Martin si ritrova con un vantaggio di 23 punti su Pecco Bagnaia, quasi insperato dopo la caduta di quest’ultimo nei giri finali della gara spagnola. Per il campione del mondo in carica è stato un week end da incubo: prima i problemi alle gomme durante la Sprint Race, chiusa con il nono posto, poi la caduta rovinosa a cinque giri dalla fine la domenica. L’incidente con Alex Marquez ha lasciato l’amaro in bocca a Pecco, che ci ha visto sin da subito qualcosa di poco chiaro. Dichiarazioni pesanti a caldo, che hanno incendiato la polemica.

A Misano, però, è arrivato il momento di riportare tutto nei binari delle normalità, almeno dal punto di vista dialettico. Nell’intervista rilasciata a ‘Sky Sport’, Bagnaia ha detto di essersi scusato con Marquez per le insinuazioni uscite dopo Aragon. “Ero in una situazione di nervosismo e arrabbiatura, ma non ho mai voluto far intendere che lui mi abbia voluto far cadere apposta”.

Bagnaia e Marquez si sono chiariti dopo Aragon: Pecco resta però della sua idea

Ovviamente per Pecco Bagnaia resta l’idea che qualcosa di strano sia successo e infatti aggiunge: “L’incidente si sarebbe potuto evitare ma la sua difesa è stata molto aggressiva. Chiedo scusa anche se non cambio idea sull’accaduto”. Un incidente che si poteva evitare secondo il pilota della Ducati Factory, che gli è costato diversi punti e anche qualche problema a livello fisico.

“Non sono al cento per cento, provo dolore un po’ ovunque ma soprattutto a spalla, collo e schiena, specialmente nella parte sinistra”. Ci sarà quindi da stringere i denti per portare a casa una gara di fondamentale importanza. Misano è un po’ la pista di casa di Bagnaia e della Ducati e di solito qui sono sempre andati forte. Dovrà essere l’occasione giusta, tra sabato e domenica, per recuperare dei punti preziosi al leader Jorge Martin. Non c’è più tempo da perdere.