Nell’Italia che brilla c’è una diga che domina: bentornato Tonali

Uomo ovunque. E quando alla sostanza aggiungi una forma pregiata, la qualità diventa perfezione. Sandro Tonali ha giganteggiato ieri in mezzo al campo, fornendo ritmo, strappi, raddoppi di marcatura e qualche sgasata che ha fatto molto bene all’Italia. Un ritorno in grande stile, per il classe 2000: prova solida e convincente.

Il tacco al volo per Dimarco è un abito elegante, la corsa per chiudere gli spazi offensivi dei Blues è stata determinante per la truppa di Spalletti. Una diga dominante: “Sandro ha fatto una partita straordinaria”, ha detto il ct alla Rai a fine gara. Si è ripreso il centrocampo dopo gli undici mesi di assenza. E questo è l’inizio di una nuova ripartenza.