Offerta clamorosa di Vasseur: scippo alla Red Bull

Il team principal della Ferrari si muove e tenta il blitz alla Red Bull: ecco cosa è emerso nelle scorse ore

Tempo di analisi a Maranello. Dopo la vittoria incoraggiante di Monza è giunto il momento di capire cosa fare nei prossimi mesi, in attesa di accogliere il sette volte iridato Lewis Hamilton. In casa Ferrari, dunque, il focus è sia a quest’anno che al prossimo, quando saranno pienamente operative anche le novità all’organigramma annunciate poco fa.

In attesa di tornare in pista – la prossima gara è in programma il prossimo 15 settembre a Baku, in Azerbaijan – il team principal Frederic Vassuer e il suo staff lavorano al meglio allo scopo di migliorare ulteriormente le performance di una monoposto che può ambire a insidiare sia la McLaren che la stessa Red Bull. Nel frattempo, sempre il team principal francese avrebbe provato a strappare alla Red Bull uno dei suoi ingegneri migliori.

Vasseur ha provato il colpaccio, l’indiscrezione

Ebbene si, Vasseur ha tentato un colpaccio ossia strappare al team campione del mondo un ingegnere di primo piano, diventato noto negli ultimi anni al fianco di Max Verstappen. Gianluca Lambiase gode di un curriculum che fa rima con la Formula 1. L’ingegnere di pista con doppia cittadinanza, britannica e italiana, sarebbe stato contattato proprio da Vasseur per ricoprire il medesimo ruolo a Maranello. Lo ha riportato in esclusiva il Corriere dello Sport.

Secondo il quotidiano, la trattativa è iniziata in estate ed è proseguita con non poche difficoltà, tanto che alla fine Lambiase, in accordo con la dirigenza della Red Bull, avrebbe deciso di rimanere a Milton-Keynes al fianco di Verstappen. Niente coppia Lambiase-Hamilton, l’obiettivo iniziale di Vasseur che avrebbe potuto generare grande entusiasmo tra i tifosi del Cavallino.

Lambiase, 44 anni, lavora in Formula 1 dal 2005. Ha iniziato a collaborare con la Jordan, per poi passare in Red Bull un decennio circa più tardi. Oltre che con Verstappen, ha supportato altri piloti di primo piano come gli italiani Vitantonio Liuzzi e Giancarlo Fisichella, l’attuale compagno di Verstappen Sergio Perez e Paul di Resta.

Intanto, la Ferrari ha annunciato un riassetto del proprio organigramma in vista del prossimo anno. La direzione tecnica come noto andrà a Löic Serra, ex ingegnere del team Mercedes, mentre tecnico della power unit sarà ancora Enrico Gualtieri, da anni punto di riferimento del Cavallino.