Salta il big match con Djokovic, ritiro improvviso poco fa: tifosi affranti

Ritiro improvviso quello appena annunciato. Salta il match decisivo con Djokovic in programma nei prossimi giorni

Siamo alle battute finale dello Us Open. A Flushing Meadows sono rimasti gli scampoli conclusivi di un torneo che ha visto tante sorprese e si appresta a dare gli ultimi verdetti.

Sinner, dopo un torneo da protagonista, è chiamato anche a una decisione importante nelle prossime ore. Il numero uno del mondo, infatti, deve comunicare la sua presenza o meno alle sfide della fase a gironi di Coppa Davis della prossima settimana. L’Italia, campione in carica, affronterà Olanda, Belgio e Brasile alla Unipol Arena di Bologna. In palio ci sono due posti per le final eight di Malaga.

Sinner è tra i convocati di Volandri insieme a Musetti, Darderi, Bolelli e Vavassori ma, inevitabilmente, la sua presenza non può essere considerata certa con l’eventuale finale dello Us Open in programma tre giorni prima dell’esordio degli azzurri, previsto mercoledì 11 contro il Belgio. Chi, invece, sarà in certamente in campo in Coppa Davis è Novak Djokovic che ha deciso di gareggiare ancora con la Serbia dopo il recente trionfo olimpico a Parigi.

Si è ritirato, nessun big match con Djokovic

Eliminato, a febbraio, nel playoff contro la Slovacchia, la Serbia si gioca la permanenza nel World Group di Coppa Davis contro la Grecia. I balcanici affronteranno il match alla Aleksander Nikolic Arena di Belgrado, trascinati dal solito, infuocato, pubblico di casa.

Oltre a Djokovic, il capitano Troicki ha convocato anche Kecmanovic, Lajovic e Mededovic, una formazione competitiva che non dovrebbe avere problemi a imporsi al cospetto di una Grecia che sarà priva del suo numero uno ovvero Stefanos Tsitsipas.

Nelle scorse ore, infatti, l’attuale numero 12 del ranking Atp ha annunciato il proprio forfait dal match di Davis con un comunicato sui social, spiegando anche il motivo del suo ritiro. “Una lesione alla schiena contratta durante lo Us Open mi costringe a seguire uno speciale programma di riabilitazione per tornare in campo il prima possibile. Con rammarico, annuncio che non posso prendere parte alla competizione della prossima settimana a Belgrado. Auguro alla nostra nazionale le migliori fortune.”

Tsitsipas avrebbe dovuto affrontare Djokovic nel match tra numeri uno in singolare. Un ritiro, quello dalla Davis, che acuisce il momento di grande difficoltà del tennista greco, reduce dall’eliminazione al primo turno dello Us Open con Kokkinakis e da un’estate poco soddisfacente con altri tre ko immediati a Wimbledon, Montreal e Cincinnati.

Ανακοίνωση για το Davis Cup απέναντι στη Σερβία. pic.twitter.com/BKT2l6pOMr — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) September 4, 2024

Recentemente, l’ex top ten ha annunciato anche la fine della collaborazione con il padre Apostolos, destituito dal ruolo di coach.