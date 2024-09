Addio Sinner, spunta una nuova verità: nessuno lo avrebbe immaginato

Jannik Sinner sta facendo la storia allo US Open, con un’altra finale Slam conquistata, ma si è parlato anche di un eventuale addio. L’annuncio

Spunta una nuova verità sul tennista altoatesino, finito sulle prime pagine di tutti i giornali del mondo nelle ultime settimane, non solo per i risultati sportivi ma anche per quanto successo con la vicenda doping.

La pressione non sembra essere un problema che appartiene a Jannik Sinner. Se pensiamo che in questi mesi ha giocato con la spada di Damocle di una eventuale squalifica per doping (poi non arrivata), ottenendo comunque risultati straordinari, abbiamo il quadro di un giocatore mentalmente inscalfibile. Sinner è stato in grado di chiudere da una parte della sua mente tutti gli incubi della vicenda Clostebol e di ricostruire una solidità che è alla base della sua forza. Anche dopo la diffusione della notizia della sua positività, in molti lo hanno accusato per il mancato stop e per il trattamento forse diverso da altri tennisti del passato.

Persino Federer ha espresso dei dubbi sulla vicenda, ritenendo tuttavia che l’innocenza di Jannik non fosse in discussione. Tutte le chiacchiere sono state spazzate via dai risultati del campo, a New York. Flushing Meadows si sta rivelando un palcoscenico perfetto per il nostro portacolori, in grado di raggiungere la seconda finale Slam della stagione e della carriera. Magnifiche le prestazioni con Medvedev prima e Draper poi, lasciando sul campo appena un set in totale.

Anna Kaliskaya ancora al fianco di Jannik Sinner: la sua presenza sugli spalti fuga ogni dubbio

A dare forza a Jannik sembra essere tornata anche Anna Kalinskaya. La tennista russa che dalla scorsa primavera fa coppia con il nostro giocatore, si è affacciata nel suo box per presenziare alle due partite di quarti e semifinale. Il suo torneo a New York si è concluso al terzo turno ma ciò non le ha impedito di prolungare la permanenza americana per stare al fianco del fidanzato.

Qualcuno aveva ipotizzato una fine della loro storia nelle scorse settimane, con indizi social poco chiari e con rumors non proprio positivi. Sembra essere tornato invece il sereno e le immagini anche del post match con Draper, che vedevano Jannik negli spogliatoi a svolgere un po’ di cyclette defaticante, con lei sempre al suo fianco, hanno dissipato ogni perplessità.

Ad essere certa che non potevano aver chiuso così in fretta era anche Svetlana Kuznetsova, ex grande giocatrice russa, vincitrice a New York nel 2004. Nelle ultime ore la Kuznetsova ha dichiarato: “La gente parlava ma io dubitavo che dopo foto così toccanti durante le vacanze estive si fossero già separati”. Insomma la love story va avanti.