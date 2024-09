Doppio ritorno in Formula 1: torna Schumacher

Ipotetico ritorno pronto in Formula 1: c’è anche Mick Schumacher, che ha sempre asserito di sognare un rientro in una monoposto di F1

In Formula 1 si prepara un possibile ritorno importante. Non è un mistero che questo sia il sogno da sempre da parte di Schumacher nella speranza di una nuova chance in una delle monoposto del circuito. Ma potrebbe esserci anche un altro clamoroso rientro, portato da un uomo che a sua volta tornerebbe nel caso protagonista dopo diversi mesi.

Lo Schumacher di cui parliamo, naturalmente è Mick, figlio di Michael e attualmente pilota del campionato endurance e riserva alla Mercedes. Nel corso degli ultimi mesi per lui sono arrivate alcune opportunità negli altri campionati ma fin qui le ha tutte rispedite al mittente. Il suo sogno dichiarato è quello di rientrare nel circus, dopo essere stato qualche stagione fa all’Haas. Alcune cose sono andate storte, non è riuscito ad imporsi come voleva oltre al cognome pesante che si porta dietro: questi i motivi che al momento hanno reso complicato il desiderio del figlio d’arte.

Mick Schumacher torna in Formula 1? C’è anche un altro gradito ritorno, la situazione

Intanto a partire dall’anno prossimo, l’Audi (in attesa di unirsi definitivamente alla Sauber) avrà un nuovo pilota e soprattutto un nuovo dirigente che è già al lavoro per allestire un grande team. Ci riferiamo naturalmente a Mattia Binotto, che tornerà in Formula 1 dopo 18 mesi dall’addio alla Ferrari, dove è stato per decenni uno dei volti principali.

Proprio Binotto è stato intervistato di recente a ‘Sky Deutschland’, rilasciando diverse e interessanti dichiarazioni sul futuro dell’Audi, parlando del suo arrivo e anche del pilota che dall’anno prossimo affiancherà Nico Hulkenberg. “Sono rimasto fermo per così tanto tempo perché stavo aspettando una grande opportunità che facesse per me. Auspicavo di unirmi all’Audi perché era l’unico team in cui potevo accettare un progetto di questo tipo”, si dice convinto il dirigente che infatti nei mesi scorsi aveva allontanato le voci su alcune scuderie come Aston Martin o Red Bull Powertrain.

L’ex ferrarista passa poi a parlare del possibile nuovo pilota che dovrà affiancare Hulkenberg e qui apre al possibile ritorno non solo di Mick Schumacher ma anche di Sebastian Vettel. Due nomi a cui è legato per i suoi trascorsi con la scuderia di Maranello. “Mick è nella nostra lista, così come altri piloti. Vettel lo adoro, avendo già lavorato con lui in passato. Lo apprezzo ancor prima come persona rispetto al pilota”. Per quanto riguarda la scelta ha ammesso di non avere ancora deciso: sceglieranno con tutta calma verso fine settembre.