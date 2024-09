Jannik Sinner trionfa agli US Open: Fritz battuto in tre set 6-3 6-4 7-5

In poco più di due ore Jannik Sinner archivia la finale degli US Open contro Taylor Fritz. Il tennista altoatesino vince in tre set, agevolmente, contro il beniamino di casa 6-3 6-4 7-5.

È il secondo Slam della carriera di Sinner dopo l’Australian Open dell’inizio di questo 2024. Il tennista azzurro entra nella storia diventando il primo tennista italiano a vincere due Slam diversi. Il primo a vincere due Slam nella stessa stagione. Il primo a farlo nell’era Open.

Sinner non ha difficoltà a superare Fritz, che oppone resistenza fino al momento decisivo. La maggiore incisività di Jannik nei momenti decisivi fa la differenza. Nel primo set strappa il servizio subito a Fritz che riesce a riesce a rispondere con un controbreak. Ma sul 4-3 lo statunitense lascia ancora il servizio e cede il primo parziale.

La testa di serie numero 12 cede il secondo set ancora nel momento più importante. Sinner infatti avanti 5-4 strappa il game decisivo sul servizio di Fritz e chiude anche il secondo parziale.

Nel terzo set Jannik va in difficoltà per un attimo. Sul 3-3 subisce un break, ma Fritz sul 5-4 subisce il controbreak proprio quando può allungare la partita fino al 4° set. Jannik Sinner supera le difficoltà e vince anche il terzo 7-5, segnando un break anche su 6-5 per chiude il torneo.