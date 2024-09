Juventus, Giuntoli non si ferma mai…

Non è bastata una sessione di calciomercato in entrata e in uscita pazzesca con decine di movimenti. Cristiano Giuntoli e la Juventus non si fermano e lavorano ancora sulle uscite degli esuberi. Sfruttando le situazioni di sessioni di calciomercato aperte ancora per almeno una settimana, 10 giorni o addirittura due settimane, i bianconeri stanno tentando di piazzare gli ultimi esuberi. L’obiettivo è quello di snellire il più possibile il carico a bilancio dei giocatori ancora sotto contratto e magari liberare uno spazio utile già a gennaio in caso di bisogno.

Djalò, Kostic e Arthur: “Quella è la porta”

Thiago Motta era stato chiaro. A precisa domanda sulla possibilità di reintegrare Djalò, Kostic e Arthur, il tecnico italo brasiliano aveva detto: “Fanno parte della Juventus, ma il mercato in uscita è ancora aperto”. Un’indicazione chiara, “quella è la porta”. Per loro tre, per motivi diversi, non c’è spazio alla Juventus, nemmeno se dovessero lavorare duro, durissimo.

Ecco perché già nelle ore successive, come aveva ammesso nel pre-gara anche Cristiano Giuntoli, la Juventus ha continuato a lavorare sulle uscite degli ultimi tre esuberi.

E alla fine, per il momento, due su tre sono stati piazzati o quasi. Tiago Djalò, il meno “mal sopportato”, è andato in prestito in patria al Porto, dove cercherà minutaggio. Forse la Juventus avrebbe preferito darlo in Italia per testarlo, ma l’esitazione della Roma nel firmare il portoghese è stata decisiva. Il prestito dovrebbero essere secco e annuale. Perciò il prossimo anno l’ex Lille potrebbe essere di nuovo a Torino, e da lì si vedrà in quali condizioni fisiche e tecniche.

E, alla fine, andrà via anche Filip Kostic. L’esterno mancino serbo dopo settimane di indecisione tra Fiorentina, Southampton, Al-Ain, Galatasaray, alla fine ha scelto il Fenerbahce. Sarà solo un prestito con diritto di riscatto per il serbo in Turchia ma tanto basta per la Juventus per migliorare i propri conti.

Discorso diverso per Arthur, per cui ancora non c’è nulla di avanzato dopo il fallimento del passaggio al Napoli. Il brasiliano è certamente il peso più importante nel bilancio della Vecchia Signora e deve fare il possibile per trovare una sistemazione all’ex Barcellona. Tanto che la Juventus ha deciso anche di inserirlo in lista Champions League.