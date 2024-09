Rottura definitiva per Bagnaia, si spacca il team Ducati

Il team Ducati rischia di spaccarsi in due: sarà difficile ricucire lo strappo. Focus sulla situazione tra Marquez e Bagnaia

Al Motoland di Aragon la Ducati ha festeggiato la settimana scorsa, ma con un retrogusto non del tutto felice. Una vittoria ottenuta grazie alle prestazioni della GP23 guidata da Marc Marquez, che si conferma una grande scelta per la squadra italiana in vista del passaggio al team factory durante la prossima stagione. Del tutto diverso è stato il weekend del campione Pecco Bagnaia, il quale è stato protagonista di un incidente che ha coinvolto Alex Marquez e gli ha sottratto punti importanti in classifica.

A sei giri dal termine del GP, Bagnaia sorpassa all’esterno il catalano nel tentativo di prendere il terzo posto ma Alex finisce per travolgere il collega con l’intenzione di riappropriarsi della posizione. Così Marquez resta incastrato con un braccio sotto la Ducati del rivale. Fisicamente niente di grave, ma fra i due nasce un inevitabile alterco, che non si è tradotto in sanzioni da parte dello Stewards Panel, che lo ha valutato come incidente di gara.

La disputa fra i due sarebbe terminata alla fine con un chiarimento, ma il dato di fatto è che questo scontro ha favorito Marc Marquez, il quale ha celebrato la sua vittoria ad Aragon. Una conferma per il team Ducati circa la decisione presa per il prossimo anno. Quest’ultima spinta anche dal rapporto dello spagnolo con Bagnaia: i due raramente sono stati protagonisti di controversie e ciò faciliterebbe la convivenza. Tuttavia avanza qualche ombra.

MotoGP, Ducati preoccupata dal duo Bagnaia-Marquez: il motivo

Secondo ‘elnacional.cat’, col passare del tempo l’alto livello di competitività potrebbe rendere complessa la convivenza fra i due campioni e alcuni segnali sarebbero già giunti dopo l’altisonante performance di Marquez durante lo scorso weekend di MotoGP. Questa è stata la prima gioia dopo 1043 giorni: tanti sono trascorsi prima che lo spagnolo tornasse sul gradino più alto del podio. Come da lui stesso ammesso, dal 2021 sono stati fine settimana di sofferenza: la rottura del braccio, poi la pandemia e una serie di inconvenienti, che hanno finito per ridisegnare la sua carriera.

La seconda giovinezza sportiva di Marc Marquez preoccuperebbe Pecco Bagnaia, il quale – in base alla ricostruzione del portale iberico – vorrebbe “marcare il territorio” e chiarire chi sia davvero il re della Ducati nonché campione del presente.

Ci sarebbe anche la figura di Valentino Rossi dietro ciò, storico rivale di Marc Marquez. Sono trascorsi molti anni dall’epoca dei loro screzi e incidenti, eppure l’inimicizia appare insanabile. ‘The Doctor’, mentore di Bagnaia e suo riferimento sportivo, secondo quanto riferito dalla Spagna gli avrebbe consigliato di alzare la voce per il prossimo anno all’interno del team circa. Cosa accadrà? La stagione è ancora lunga per altri colpi di scena, ma la Ducati non vuole divisioni.